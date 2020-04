Giménez: "Con 17 años estuve a punto de dejar el fútbol"

"Ser uno de los capitanes de uno de los mejores equipos del mundo es un orgullo", confesó el central uruguayo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El central uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, confesó que pensó en dejar el fútbol a los 17 años, se mostró "orgulloso" por ser unos de los capitanes de "uno de los mejores equipos del mundo" y expresó su deseo por que acabe la "incertudumbre" creada por la pandemia de la COVID-19.

"El momento más importante de mi carrera fue cuando supe que me quería dedicar al fútbol. Pase por un momento personal complicado, con 17 años en Danubio, y estuve a punto de dejar el fútbol. Me junté con mi representante y me di cuenta de que quería esto, cumplir mi sueño y que los sueños se cumplen. Van a venir baches, a pasarla buenas y no tan buenas, pero, si te sacrificas, puedes lograrlo", manifestó en respuesta a #LaPrenguntaMahou de este mes.

José María Giménez admitió que está viviendo el confinamiento por el coronavirus "con bastante incertidumbre por no saber hasta cuándo va a seguir todo esto". "Estoy con ganas de que vuelva todo a la normalidad, que pase todo rápido, sabiendo que un día más es un día menos. Tratando de hacer cosas con los niños, entrenando con las cosas que nos mandan desde el club", explicó.

El defensa sudamericano recordó que el gol "más especial" fue el que le marcó al Elche en partido de LaLiga Santander en el Martínez Valero en diciembre de 2014 "porque fue el primero" que anotó con el Atlético, y también otro contra la Juventus en el Wanda Metropolitano en Liga de Campeones 2018-19. "Fue en casa, con nuestra gente, en un partido bastante disputado", indicó.

Enfundarse la camiseta colchonera es, para él, un ejercicio de "mucha responsabilidad" porque es un club que está "intentando pelear cosas" en toda su historia. "Cuando te pones esta camiseta, tienes que dejarlo todo en la cancha, la garra y el corazón, pero es algo que uno está acostumbrado por el fútbol del que venimos. Es similar a Sudamérica. Eso es lo más bonito que me encontré, que es un club que juega muy similar a Sudamérica", comparó.

"Estoy en uno de los clubes más importantes del mundo, que todos los años está intentando pelear cosas importantes, que tiene metas muy grandes. Eso para mí es un orgullo", añadió Giménez, que desveló que cuando fichó por el Atlético viajó a Madrid sin saber que el acuerdo estaba cerrado.

"Cuando llego a Madrid me dicen que el Atleti me quería fichar. Fue mucho más alegría que tristeza. Alegría por que iba a cumplir uno de los sueños más importantes de mi vida. Así como el primer partido que jugué con esta camiseta y los títulos que me tocó ganar", recordó.

Confesó que no se sintió muy partícipe del título de Liga que ganó nada más llegar a la capital de España porque apenas entraba en las convocatorias de Diego Pablo 'Cholo' Simeone. "Era difícil sentirse parte de ese equipo porque apenas tenía minutos. Era mi primer año en Europa, ver lo que era el club, sabía que era un título muy especial y muy valorado por la gente. Eso hace meterte en la mente de un compañero que lleva más tiempo", indicó.

Más tarde, Giménez ganó otros títulos "jugando más minutos". "Cuando lo ganas y lo vives en carne propia es diferente. Todos los títulos los he vivido con una alegría inmensa. ¿Ser capitán? Lo tomo con mucha ilusión y entusiasmo. Ser uno de los capitanes de uno de los mejores equipos del mundo es un orgullo", subrayó.