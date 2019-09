Giménez: "Contra el Real Madrid se sale a ganar y da igual el cómo"

Publicado 27/09/2019 22:51:45 CET

El central uruguayo Josema Giménez, del Atlético de Madrid, afirmó este viernes que en cada partido contra el Real Madrid "no se sale a jugar, se sale a ganar" y también que "da igual el cómo", en alusión al derbi que este próximo sábado (21.00 horas) se disputará en el Wanda Metropolitano durante la séptima jornada de LaLiga Santander.

"La semana previa ya es una semana diferente, sabes que no es un partido más. Que no se sale a jugar, se sale a ganar; da igual el cómo, lo importante y lo que se debe hacer es ganar. Y eso es en la cabeza lo que tenemos durante toda esta semana, sabiendo que no es un partido más y que es uno de los partidos de la temporada", comentó Giménez a los medios oficiales del club colchonero.

"Del ambiente, espero a lo que nos tienen acostumbrados. Lo mismo que se vio contra la Juventus [en Champions League], el mismo que se vio en todo tipo de partidos importantes... Sabemos que la gente para nosotros es un jugador más y lo tenemos que aprovechar. Espero, como dicen acá, un ambientazo", concluyó el defensa charrúa.