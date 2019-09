Publicado 17/09/2019 20:48:07 CET

Fútbol/Champions.- Giménez: "No hay ganas de revancha, no nos lo tomamos así"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Atlético de Madrid José María Giménez descartó la idea de "revancha" antes de enfrentarse a la Juventus este miércoles en la primera jornada de la 'Champions', al recordar que la eliminación de la temporada pasada "no sirve" para el presente y deben enfocarse en una "nueva oportunidad".

"No hay ganas e revancha, no nos lo tomamos así. Es un partido nuevo, una nueva temporada, otros jugadores y la ilusión de competir es muy grande y no hay presión alguna. Ni el año pasado por jugar la final en el Wanda, ni éste. Nuestra mentalidad es siempre afrontar una nueva oportunidad", dijo el uruguayo.

"A nosotros nos motiva cualquier partido, no por ser la Juve será especial. Nosotros vemos once rivales y ya estamos motivados. Sabemos la importancia que tiene empezar con buen pie, sería buenísimo ganar mañana, pero la realidad es que tendremos que competir muchísimo para podemos llevarnos los tres puntos", explicó.

Preguntado por los gestos de Cristiano Ronaldo a la grada del Wanda en la campaña pasada, el central colchonero quito hierro al asunto. "No nos preocupa, la motivación pasa por nosotros mismos los gestos que pudo haber son del pasado, ya no nos interesa", zanjó Giménez.

Y en relación a Cristiano, recordó que "no hace falta decir que es un grandísimo delantero". "Lo demostró y lo sigue demostrando, pero para que la pelota llegue a Cristiano tiene que pasar por otro jugadores antes. Nos enfocamos en hacer un partido de buena manera. A Cristiano le as media oportunidad y te hace un gol. Cuanto menos tenga la pelota, mejor. Lo importante será hacer ese trabajo en equipo", finalizó.