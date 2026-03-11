Archivo - Gio Garbelini, Atlético Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Gio abre el muro del Tenerife y acerca la final de Copa al Atlético

La brasileña firmó el 1-0 en el minuto 75 de la ida de semifinales en Alcalá de Henares

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se impuso (1-0) al Costa Adeje Tenerife este miércoles en la ida de semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, gracias al gol de Gio Garbelini en el minuto 75 del duelo celebrado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

El conjunto rojiblanco se puso el mono de trabajo y, con el paso al frente en el segundo tiempo y la buena entrada de los cambios, logró derribar el muro defensivo de las canarias. Gio, poco después de saltar desde el banquillo, remató con calidad una jugada al primer toque de las locales, la única manera de superar a un Tenerife que generó muy poco en ataque.

El Atlético sintió la obligación de ir a por el partido y aprovechar su localía, con éxito gracias a ese 1-0 que tendrá que hacer bueno en la vuelta del Heliodoro Rodríguez López la próxima semana. El primer asalto fue nulo al descanso, con algo más de posesión en las rojiblancas pero pocas ocasiones claras.

Synne Jensen y Amaiur Sarriegi rondaron el gol en un par de arreones, pero el Tenerife demostró la solidez atrás que le hace ser el cuarto equipo de la Liga F. Natalia Ramos fue quien hizo funcionar a las canarias, pero el despliegue visitante no fue suficiente para generar peligro. Tras el descanso, los papeles se acentuaron, y el Atleti asumió la necesidad de marcar.

Las locales asomaron con los centros de Rosa Otermín, pero el Tenerife se multiplicó atrás para despejar balones en zona comprometida. Las de Yerai Martín trataron de no encerrarse atrás, pero el empuje de los cambios terminó de impulsar a un Atlético que se asoció a la perfección, en tres pases, para hacer el 1-0.

Natalia Peñalvo vio el carril izquierdo despejado, Rosa la puso en el área y Gio definió con clase para hacer el único gol del partido. Con 15 minutos por delante, el partido se enredó en un par de revisiones de VAR que quedaron en nada, una en cada área, y el Atlético, doble campeón de Copa, tuvo que contener la reacción de un Tenerife que buscará remontar ante su público y su primera final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - COSTA ADEJE TENERIFE, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lauren, Xenia, Rosa Ortemín (Lydia, min.90); Alexia (Luany, min.66), Boe Risa (Portales, min.66), Natalia, Fiamma (Bartel, min.90), Medina, Sarriegi (Gio, min.56) y Jensen.

COSTA ADEJE TENERIFE: Noelia Ramos; Zaremba (Hernández, min.90), Vergés, Fatou, Gavira, Blanco; Castelló, Natalia Ramos, Moreno, Quiles y Gramaglia (Diki, min.66).

--GOL:

1 - 0, min.75, Gio.

--ÁRBITRA: Planes Terol (C.Murcia). Amonestó a Alexia (min.36), Lauren (min.67) y Luany (min.69) por parte del Atlético. Y a Zaremba (min.13), Gramaglia (min.62), Moreno (min.69) y Fatou (min.75) en el Tenerife.

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.