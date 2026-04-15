Giráldez: "Hay que estar perfecto o cerca de la perfección para remontar un 3-0"

09 April 2026, Baden-Wuerttemberg, Freiburg Im Breisgau: Celta head coach Claudio Giraldez gestures from the touchline during the UEFA Europa League Quarter-Final first leg soccer match between SC Freiburg and Celta Vigo at Europa-Park-Stadion. Photo: Ph - Philipp von Ditfurth/dpa

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, aseguró que están "convencidos" y que el equipo está "preparado" para levantar este jueves en el Estadio ABANCA Balaídos el 3-0 encajado ante el Friburgo alemán y pasar a las semifinales de la Liga Europa, aunque tendrán que estar "perfectos o cerca de la perfección" para conseguirlo.

"Estoy feliz, es la primera vez que tengo una vuelta de cuartos de final de Liga Europa y estamos con la felicidad y convencidos de que vamos a hacer un buen partido, de que vamos a pasar la eliminatoria, y que aunque va a ser muy difícil, el equipo está preparado para ello", señaló Giráldez este miércoles en rueda de prensa.

El técnico del conjunto gallego nota "el aliento y el apoyo" de la afición de cara a lograr la remontada. "Creo que los jugadores lo perciben y eso básicamente es porque los jugadores nos dan la confianza a todos. Es una noche histórica y hay que disfrutarla", demandó.

"Evidentemente, es mucho más fácil estar convencido cuando todo el mundo está convencido, y veo convencimiento por parte de todos y eso se traslada, se contagia. Creo que cuando Balaídos es una caldera, los jugadores están convencidos, el plan de partido y lo que aportamos desde fuera ayuda a los jugadores, todo es mucho más fácil que salga y eso es lo que queremos vivir, una noche histórica en la que necesitamos la mejor versión de todos. Me ha gustado muchísimo lo que he visto en el entrenamiento y es lo que tenemos que trasladar en el partido", prosiguió.

Giráldez pidió a la afición "todavía un aliento mayor" del que le dieron la semana pasada en Alemania "del minuto uno al último", y agradeció de tener "esta confianza" que les da su gente, mientras que no olvida que "tienes que estar perfecto para poder remontar un partido así o cerca de la perfección porque evidentemente perfecto es imposible".

En este sentido, saben lo que no hicieron "bien" en la ida y que ahora deben "tener el acierto y el convencimiento para superar los errores que haya en el partido y tener la tranquilidad y la confianza de poder hacerlo". Tampoco le preocupa el haber perdido el pasado fin de semana en casa también por 0-3 ante el Real Oviedo. "Es un día precioso para cambiar esa dinámica y que no tiene que ver con estos dos partidos", advirtió.

"Tenemos que defender mejor y ser más ambiciosos de cara a la portería rival, eso nos va a hacer estar más cerca de poder ganar el partido. Y si lo ganas, estás más cerca de poder conseguir la diferencia de tres que necesitamos para, como mínimo, forzar la prórroga. Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo, evidentemente", replicó preguntado por si necesita más a nivel ofensivo o defensivo.

Giráldez se aferra a lo que ve en sus futbolistas y a "las noches históricas" del club en otras ocasiones. "El sentir que otros lo consiguieron te hace que lo veas más factible. Tenemos que sacar un equipo ofensivo porque hay que hacer goles y sabemos que tenemos que asumir en algunas situaciones cierto riesgo más de lo que hacemos habitualmente, pero creo que el equipo tiene 90 minutos para ganar el partido y con esa holgura", remarcó.

"Creo que es normal que haya momentos en una temporada de mejor o peor versión, que no te encuentres, que todo te salga del revés. Es lo que nos ha pasado en estos dos partidos y tenemos que volver a todo lo que hacemos bien y al proceso que nos ha llevado a poder competir en los partidos, a poder estar en este momento de la temporada compitiendo por llegar a una semifinales de Liga Europa y sextos en la Liga. Y a veces creo que está bien recordarlo y disfrutar de esa situación", sostuvo.

Sin embargo, tampoco significa que no quieran "más" y que no sean "exigentes". "Pero creo que también hay que darle ese valor para que los jugadores estén tranquilos y para que esa propia autoexigencia que nos marcamos no nos lleve a dar la versión que hemos hecho en estos últimos dos partidos", puntualizó.

Del Friburgo, espera "un equipo cercano al del partido de ida" y que no especule con la ventaja. "Hicieron un partido muy completo porque fueron mejores y porque tienen un muy buen entrenador y una muy buena plantilla, y es también un poco la idiosincrasia de ellos", aclaró el entrenador del RC Celta, que confirmó las bajas de Miguel Román y Cal Starfeld, y que Hugo Álvarez puede "participar".