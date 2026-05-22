Giráldez: "Siempre le desearé lo mejor al Barça, excepto en esta final"

Archivo - El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, en la final de la Liga de Campeones Femenina ganada por su equipo al Lyon (2-0) en el estadio de San Mamés (Bilbao) - FCB - Archivo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del OL Lyonnes, el español Jonatan Giráldez, aseguró este viernes que la final de la Liga de Campeones Femenina contra el Barça en Oslo (Noruega) será un duelo "muy igualado" entre "los dos mejores equipos" del continente y reconoció que enfrentarse a su antiguo club supone un partido especial, aunque dejó claro que su único objetivo es conquistar el título.

El técnico reconoció el cariño que sigue sintiendo por la entidad catalana. "Para mí es un privilegio jugar contra el Barça. Mi experiencia allí fue espectacular, estoy muy agradecido y siempre les desearé lo mejor, excepto mañana, porque quiero ganar", apuntó en rueda de prensa.

"Es una final muy igualada. Seguramente, por historia reciente, el Barça ha acaparado mucho protagonismo en las finales de los últimos años, pero son dos equipos con muchísimo nivel en sus plantillas. Independientemente de lo que haya pasado antes, nuestra ambición es ganar mañana", afirmó.

El técnico gallego, que dirigió al conjunto blaugrana entre 2021 y 2024 antes de asumir el banquillo francés, admitió sentirse afortunado por disputar una nueva final continental. "Me siento un privilegiado por tener la posibilidad de jugar otra final de Champions. Es un sueño", reconoció.

"Lo que más me gusta es el fútbol y tener opciones de disputar finales es la mayor motivación posible. Estoy muy agradecido al fútbol por todas las oportunidades que me ha dado", manifestó.

Giráldez defendió además que tanto el OL Lyonnes como el Barça han demostrado durante toda la competición ser merecedores de llegar a Oslo. "Creo que los dos equipos han merecido estar aquí. Cuando analizas el recorrido de las eliminatorias, ves que llegan las dos mejores plantillas y eso nos asegura una final muy apasionante", señaló.

Respecto a su antiguo equipo, destacó que la identidad futbolística blaugrana sigue intacta pese a algunos cambios en la plantilla. "Hay jugadoras diferentes y eso hace que adaptes algunas cosas. Ahora el Barça tiene un perfil distinto con Ewa Pajor como referencia arriba, pero la identidad no ha cambiado. Sigue siendo un equipo que quiere dominar, presionar, atacar y buscar el espectáculo", explicó.

El preparador del conjunto francés también puso en valor la evolución del fútbol femenino europeo y el hecho de que Barça y OL Lyonnes vuelvan a encontrarse en una final. "Se ha hablado mucho del crecimiento del fútbol femenino y tiene mucho mérito que estos dos equipos estén otra vez aquí. La diferencia respecto a los primeros enfrentamientos es que ahora existe una igualdad máxima", valoró.

Sobre Pere Romeu, su antiguo asistente en el Barça y actual técnico blaugrana, tuvo palabras de elogio. "Tengo una gran relación con Pere. Fui yo quien decidió incorporarlo como asistente y creo que está haciendo un gran trabajo, especialmente esta temporada, dando oportunidades a muchas jugadoras jóvenes. Estoy muy contento por él", comentó.

Pese a tratarse de su primera temporada en el OL Lyonnes, Giráldez rechazó cualquier discurso conformista por haber alcanzado ya la final. "Sería conformarme. Si hemos llegado hasta aquí es porque tenemos la ambición de ganar. Este año hemos tenido muchas jugadoras nuevas y yo también era nuevo en el cargo, pero eso no puede servir de excusa. Hemos intentado encontrar el equilibrio entre mejorar el modelo de juego y competir para ganar, que es lo que te acerca a los títulos", argumentó.

En ese sentido, destacó la actitud que encontró en el vestuario francés desde su llegada. "Me he encontrado un equipo con mucha humildad, con ganas de mejorar y con una gran motivación para seguir creciendo y volver a jugar una final como esta", indicó.

HEGERBERG, ORGULLOSA DE JUGAR EN OSLO

Por su parte, la delantera noruega Ada Hegerberg aseguró que conquistar la Liga de Campeones Femenina sería algo que significaría "todo" para el conjunto francés, que busca en Oslo su noveno título continental. "Los dos equipos merecemos estar aquí, somos los dos mejores equipos del momento en Europa. Espero que podamos ofrecer un gran espectáculo para la gente", manifestó.

"Ganar lo significaría todo. Es nuestra duodécima final y podría ser nuestro noveno trofeo, sería increíble. Pero somos muy humildes, confiamos en nuestras fortalezas y daremos todo lo que tenemos", señaló la internacional noruega en rueda de prensa.

La atacante destacó además la importancia que tiene para el fútbol noruego que la final se dispute en Oslo, una cita que considera una oportunidad para impulsar el crecimiento del deporte en el país y servir de inspiración para las nuevas generaciones. "Es una oportunidad enorme para el fútbol noruego. Será un récord de asistencia y de audiencia aquí. Tener partidos así en Noruega es importantísimo para las nuevas generaciones y para ayudar a las jóvenes a progresar", manifestó.

Hegerberg reconoció también el orgullo que supone disputar una final de la Liga de Campeones en su país natal y ejercer de anfitriona para sus compañeras del OL Lyonnes. "Es una final de Champions y un orgullo inmenso jugarla. Además estamos en Noruega, algo fantástico. Puedo mostrar a mi club y a mi equipo cómo es la vida aquí", comentó.

"Trabajamos muchísimo para llegar hasta este momento y no lo damos por hecho. Vamos a intentar disfrutarlo, pero todavía queda trabajo por hacer. Seremos serias y veréis a un equipo que dará lo mejor de sí para intentar conseguir el título", concluyó.