El Girona actúa contra la reventa de entradas para el Girona-Real Madrid

Archivo - Arda Guler of Real Madrid in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Madrid at Estadio de Montilivi on December 07, 2024 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC anunció este miércoles medidas contundentes contra la reventa fraudulenta de entradas detectada para el partido de este domingo ante el Real Madrid en el Estadio Municipal de Montilivi, reforzando su compromiso con la transparencia y la seguridad de todos los aficionados.

El club explicó que se han identificado prácticas irregulares en la adquisición de localidades y que, ante esta situación, se anularán las entradas y se bloquearán los carnés que hayan sido utilizados y/o conseguidos de manera irregular.

Paralelamente, la entidad activará los trámites para sancionar a los responsables de acuerdo con su reglamento interno, que contempla la suspensión temporal de la condición de socio y/o abonado por un período que puede llegar hasta los dos años en los casos más graves.

El Girona FC añadió que se reserva el derecho de poner la información recopilada a disposición de los Mossos d'Esquadra para las actuaciones pertinentes y recordó a todos los aficionados que se abstengan de comprar entradas fuera de los canales oficiales, la única vía que garantiza la validez y seguridad de las localidades.

Por último, el club agradeció la colaboración y el compromiso de su afición para mantener un entorno respetuoso y seguro en Montilivi y pidió extremar la prudencia ante cualquier oferta que no proceda de los canales autorizados.