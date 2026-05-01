El Girona aumenta sus problemas tras caer ante el Mallorca en un duelo directo

Samu Costa of RCD Mallorca and Daley Blind of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and RCD Mallorca at Montilivi stadium on May 01, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca ha ganado este viernes por 0-1 en su visita al Girona FC para el partido inaugural de la jornada 34 en LaLiga EA Sports, un resultado de oro para los mallorquines en su lucha por la permanencia, habiendo exprimido el gol de Samu Costa al borde del descanso.

En el Estadio de Montilivi, los locales se acercaron en el 20' al área defendida por Leo Román con un tiro blando de Claudio Echeverri, a lo que replicó Vedat Muriqi en el lado opuesto del campo con un remate cercano que no obtuvo premio. Y en el minuto 43 llegó el 0-1, pues Johan Mojica centró desde la banda izquierda y Costa cabeceó a bocajarro.

Tras el descanso corrigió el Girona fallos defensivos y en ataque se encomendó pronto a Viktor Tsygankov, que mandó al limbo dos ocasiones. En el 53', el portero visitante desvió con su cuerpo al palo un disparo de Joel Roca desde el lado izquierdo del área; y en el 56', Azzedine Ounahi estrelló un duro derechazo en la parte lateral del otro poste.

Las sustituciones consolidaron el dominio gerundense, pero Alejandro Francés y luego Cristhian Stuani y Bryan Gil se toparon con un inspirado Leo Román en portería. Aparte de un par de contragolpes infructuosos de Zito Luvumbo y de Muriqi, el equipo bermellón apenas atacó; aun así, el triunfo le sirvió para alcanzar los mismos 38 puntos que luce el Girona.