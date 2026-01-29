El Girona-Barça se jugará el lunes 16 de febrero y el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad el sábado 14

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Girona FC at Estadi Olimpic Lluis Companys on October 18, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visitará al Girona FC en Montilivi el próximo lunes 16 de febrero (21.00), mientras que el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad el sábado 14 (21.00), en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, cuyos horarios quedan sujetos a la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre y los 'playoffs' de la Champions.

LaLiga hizo oficial este jueves los horarios de los partidos que componen la jornada 24 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 13 de febrero a partir de las 21.00 horas con el encuentro entre Elche CF y CA Osasuna, y finalizará el lunes 16, a las 21.00, en el Estadio Municipal de Montilivi con el encuentro entre Girona CF y FC Barcelona.

Los azulgranas, actuales líderes domésticos y que no tendrán que pasar por los 'playoffs' de la Champions al acabar dentro del 'Top 8', cerrarán la jornada con este derbi catalán, programado para el lunes, frente a un Girona que no podrá alinear a Marc-André Ter Stegen, guardameta cedido por los de Hansi Flick, por la 'cláusula del miedo'.

Antes, el sábado 14 de febrero, jugarán sus partidos Atlético y Real Madrid, que deben pasar por esa ronda de los 'playoffs' continentales la semana posterior a ese fin de semana de la jornada 24. Los rojiblancos, que antes podrían haber disputado la ida de las semifinales de Copa, visitarán Vallecas a las 16.15, mientras que los merengues, eliminados del torneo copero, recibirá a la Real Sociedad a las 21.00. También el sábado, el RC Celta visitará al RCD Espanyol en Cornellà (14.00) y se jugará, a las 18.30, el Sevilla FC-Deportivo Alavés.

Mientras que el domingo 15, el Athletic Club visitará el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo (14.00), se disputará un Getafe CF-Villarreal CF (16.15), se jugará el derbi valenciano entre el Levante UD y el Valencia CF (18.30) y el Real Betis visitará al RCD Mallorca, a las 21.00.

--HORARIOS JORNADA 24 DE LALIGA EA SPORTS:

-Viernes 13 de febrero.

Elche CF - CA Osasuna 21.00.

-Sábado 14.

RCD Espanyol - RC Celta 14.00.

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 16.15.

Sevilla FC - Deportivo Alavés 18.30.

Real Madrid - Real Sociedad 21.00.

-Domingo 15.

Real Oviedo - Athletic Club 14.00.

Getafe CF - Villarreal CF16.15.

Levante UD - Valencia CF 18.30.

RCD Mallorca - Real Betis21.00.

-Lunes 16.

Girona FC - FC Barcelona 21.00.