Girona y Espanyol se quedan sin pólvora en el derbi catalán

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Girona FC y RCD Espanyol han sellado este viernes un empate sin goles (0-0) en el primer partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, en los que los dos porteros se han llevado el protagonismo, todo para sellar un resultado que no sirve a los de Míchel para abandonar los puestos de descenso y que impide al cuadro perico ascender a la tercera plaza.

Iván Martín rompió las hostilidades en Montilivi con un disparo que detuvo Marko Dmitrovic, y Paulo Gazzaniga ofreció la réplica al frustrar el intento de Roberto Fernández. Antes de la primera media hora, justo después de un penalti solicitado por los locales por mano de Clemens Riedel, el guardameta argentino volvió a salvar al cuadro gironí, esta vez en una ocasión de Tyrhys Dolan.

Aún así, los de Míchel, que con el paso de los minutos se fueron haciendo con el control del balón, consiguieron poco a poco acercarse con peligro al área perica, mientras el Espanyol adolecía de acierto de cara a puerta. Pere Milla despidió la primera mitad con un lanzamiento de falta que se marchó cerca del palo.

Ya en la reanudación, Dmitrovic evitó el 1-0 al imponerse en un mano a mano con Vladyslav Vanat, pero conforme avanzaba el encuentro fue creciendo el equipo de Manolo González, sobre todo gracias a Carlos Romero, que probó dos veces el disparo desde la frontal y en las dos ocasiones se quedó cerca de inaugurar el marcador.

A un cuarto de hora para el final, en un error en la salida de balón del Girona, Pere Milla se plantó solo ante Gazzaniga, pero mandó el esférico por encima del larguero. Los locales buscaron también el tanto en los últimos minutos, pero el luminoso ya no se movió.

Con este resultado, el Espanyol enlaza su segunda jornada sin ganar y se queda cuarto con 12 puntos, a seis del líder Real Madrid. Los de Míchel, por su parte, siguen sin saborear la victoria este curso pero ascienden a la penúltima posición y con tres puntos se quedan a uno de la zona de permanencia.