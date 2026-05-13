El Girona se la juega ante la Real y Valencia y Rayo dirimen sus objetivos finales

Archivo - Alvaro Garcia of Rayo Vallecano runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Valencia CF at Estadio de Vallecas on December 01, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Girona recibe este jueves en Montilivi a la Real Sociedad, en la jornada 35 de LaLiga EA Sports, un partido decisivo para los catalanes que necesitan puntuar para abandonar los puestos de descenso frente a un conjunto 'txuri urdin' sin objetivos claros, mientras que en Mestalla, Valencia y Rayo Vallecano afrontan un duelo en el que pueden meterse de lleno en la lucha europea o en la lucha por la permanencia.

El Girona se la juega en casa ante la Real Sociedad. Después de la victoria del Levante en Vigo, los rojiblancos han caído a puestos de descenso por primera vez desde la jornada 14, por lo que necesitan, al menos, puntuar para abandonar los tres últimos puestos de la tabla. Un resultado que logró en su último compromiso, ante el Rayo Vallecano (1-1), gracias a un postrero gol de Cristhian Stuani.

Ahora, con el apoyo de su público quiere volver a la senda del triunfo tras sacar sólo dos de los últimos 15 puntos en juego. Además, acumula dos derrotas consecutivas en Montilivi, la última muy dolorosa ante un rival directo como el Mallorca (0-1), y no gana a la Real Sociedad como local desde la temporada 2009-10, cuando ambos conjuntos militaban en Segunda División.

Sin embargo, la poca tensión competitiva mostrada por los donostiarras desde que el pasado 18 de mayo levantaran la Copa del Rey juega a favor de los catalanes. Desde entonces, dos derrotas --Getafe y Sevilla-- y dos empates --Rayo Vallecano y Real Betis-- que han precipitado a la Real a la octava posición sin ya opción de disputar Liga de Campeones, muy lejos del descenso y con la Liga Europa asegurada.

En el apartado de bajas, Michel tiene la buena noticia de que Stuani se ha recuperado de la contusión que sufrió en la rodilla, mientras que Vladyslav Vanat y Donny van de Beek, que ya está empezando a entrenar, seguirán siendo baja. Por su parte, Pellegrino Matarazzo tendrá las ausencias del sancionado Orri Oskarsson y los lesionados Gonçalo Guedes y Álvaro Odriozola, pero recupera a Jon Aramburu, Igor Zubeldia y a Jon Karrikaburu, todos ausentes frente al Betis.

En Mestalla, Valencia y Rayo Vallecano abrirán la jornada de jueves con un partido entre dos equipos que aun no han certificado su permanencia, pero a los que una victoria les metería de lleno en la lucha por la Conference League. Los madrileños son décimos con 43 puntos en su haber, a dos del Getafe, mientras que los che, acumulan 42 puntos tras una victoria importantísima en San Mamés (0-1).

Pero la igualdad de la zona media de LaLiga EA Sports es tal que una derrota les dejaría en una situación delicada de cara a las dos últimas jornadas ligueras. Así, los de Corberán quieren hacerse fuertes en Mestalla, donde quieren recuperar la marcha tras perder en su último compromiso ante el Atlético de Madrid. Un triunfo que se le ha resistido en sus últimos cuatro compromisos ante el Rayo --tres empates y una derrota--.

Por su parte, el equipo de Iñigo Pérez busca agotar sus opciones europeas vía Liga --ya que podría meterse en Liga Europa si gana la Conference League--, para lo que necesita sumar los tres puntos. En el caso de los franjirrojos, el empate podría bastarles para prácticamente firmar su permanencia en Primera División.

En lo deportivo, el Valencia tendrá las bajas de Dimitri Foulquier, Lucas Beltrán, Mouctar Diakhaby y José Manuel Copete, mientras que recupera a Thierry Rendall. Además, el héroe en San Mamés, Umar Sadiq, apunta a la titularidad. En el lado visitante, Ilias Akhomach, Luiz Felipe no estarán disponibles por lesión, así como Isi Palazón, que cumplirá su tercero de los siete partidos de sanción.

PROGRAMA DE LA JORNADA 36 DE LALIGA EA SPORTS

Jueves 14.

Valencia - Rayo Vallecano. Quintero González (C.Andaluz)19.00.

Girona - Real Sociedad. Sesma Espinosa (C.Riojano)20.00.

Real Madrid - Real Oviedo. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)21.30.