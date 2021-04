El Girona se lleva el duelo por el 'playoff' ante la Ponferradina

El Logroñés vuelve a ganar 12 partidos después

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Girona se adjudicó este sábado el duelo directo por el 'playoff' ante la Ponferradina (3-1) en un partido que dominó de principio a fin, mientras que el Logroñés cogió aire respecto al descenso casi tres meses después de su último triunfo, en partidos de la jornada 33 en la Liga SmartBank.

En Montilivi, el conjunto de Francisco no tuvo problemas para imponerse a la 'Ponfe', aunque el 1-0 no llegó hasta instantes antes del descanso. El especialista Stuani no desaprovechó el buen pase de Samu Saiz para adelantar a los suyos. A los seis minutos de comenzar el segundo acto fue el propio Samu Saiz quien logró el segundo de la tarde.

Para colmo de los bercianos, Nahuel estableció el tercero en el '84, cuando ya no había tiempo para la respuesta. El eterno Yuri recortó distancias en el '91 pero nada alteró el triunfo de los rojiblancos, que se quedan a tres puntos del Rayo Vallecano, que marca la entrada a los puestos de 'playoff'.

En Las Gaunas, el Logroñés se reencontró con la victoria 12 partidos después tras derrotar al Tenerife (1-0) gracias a un tanto de Iñaki, un jugador fundamental en el cuadro riojano en las últimas semanas. Los de Sergio Rodríguez se despegan de la zona de descenso y logran un colchón de cuatro puntos a falta de que se completen el resto de la jornada.

Por último, el Castellón logró los tres puntos ante el Real Oviedo (1-0) con un tanto de Alejandro Arribas en propia meta a los 67 minutos de partido. El triunfo permite a los pupilos de Juan Carlos Garrido colocarse en la decimoquinta plaza, con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, y quedarse a tres de su víctima de este sábado.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 33.

-Viernes 2.

Almería - Rayo Vallecano 0-1.

-Sábado 3.

Logroñés - Tenerife 1-0.

Girona - Ponferradina 3-1.

Castellón - Real Oviedo 1-0.

-Domingo 4.

Sporting Gijón - Mirandés 14.00.

Albacete - Espanyol 16.00.

Leganés - Sabadell 18.15.

Lugo - Málaga 18.15.

Las Palmas - Mallorca 20.30.

-Lunes 5.

Cartagena - Alcorcón 19.00.

Fuenlabrada - Zaragoza 21.00.