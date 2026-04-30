Girona y Mallorca se baten por la permanencia en Montilivi

Viktor Tsygankov of Girona FC celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Montilivi stadium on April 21, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estadi de Montilivi acoge este viernes 1 de mayo, día del trabajador y a las 21.00 horas, un primer encuentro de la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el que Girona FC y RCD Mallorca se juegan buena parte de las opciones de permanencia en un duelo directo en el que ninguno puede permitirse bajar los brazos ni hacer huelga porque, quien pierda, saldrá muy trastabillado.

Sin duda, un partido emocionante para abrir una jornada que tiene otras 'finales'. Pero la de Montilivi tiene miga porque se mide el Girona, decimoquinto con 38 puntos, al Mallorca, decimoséptimo con 35. Así que con 4 y 1 punto de margen sobre el descenso que marca el Sevilla con 34, ambos se juegan muchísimo.

El Girona, por jugar en casa y por antecedentes, es favorito pero los de Míchel hace tres jornadas que no ganan y dos que no suman, por las recientes derrotas contra el Real Betis (2-3) en casa y contra el Valencia (2-1) en Mestalla. Derrotas ajustadas que les han acercado demasiado a la zona baja, en la que estuvieron demasiado tiempo en el primer tramo de campaña.

Por su parte, el RCD Mallorca llega a la cita tras caer en otro duelo directo contra el Alavés (2-1) en Vitoria y empatar en casa contra el Valencia (1-1), algo que ha diluido en parte las buenas victorias que les alejaron del descenso encadenadas ante el Rayo (3-0) y el Real Madrid (2-1).

En ese triunfo contra el equipo blanco el héroe fue Vedat Muriqi, con un tanto salvador en el 91'. El veterano delantero kosovar lleva 21 goles en lo que va de Liga, está segundo en el 'Pichichi' a 3 del ahora lesionado Kylian Mbappé y seguro que, después de mirar al equipo, intentará seguir en racha para pelear por ese reconocimiento.

No obstante, al Mallorca no le gusta Montilivi. En Primera, en sus tres únicas visitas, ha perdido siempre en el feudo 'gironí'; 2-1 en la temporada 2022/23, 5-3 en la campaña 2023/24 y, en el último precedente del año pasado, por 1-0 con un tempranero gol de Cristhian Stuani en el 10'. Sin duda, el equipo catalán querrá alargar esa racha para respirar y, los bermellones, acabar con ella.

El Girona FC no podrá contar con Juan Carlos Martín, Cristian Portu, Abel Ruiz, Marc-André ter Stegen ni Vladyslav Vanat, mientras que Donny van de Beek, ya reincorporado a los entrenamientos tras superar una rotura del tendón de Aquiles y pendiente del alta médica, podría ser la novedad y Álex Moreno es baja por acumulación de tarjetas.

Por su parte, el RCD Mallorca llega con las ausencias confirmadas de Antonio Raíllo, Jan Salas y Mateo Joseph, mientras que Lucas Bergström es duda y Zito Luvumbo, ya recuperado de sus problemas en los isquiotibiales, y Marash Kumbulla, tras superar unas molestias en el aductor, podrían regresar. Todo ello contando que su delantero estrella Vedat Muriqui, que ha entrenado al margen esta semana, pueda estar bien y ser titular.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 34 DE LALIGA EA SPORTS:

-Viernes 1 de mayo.

Girona - Mallorca. Hernández Maeso (C. Extremeño) 21.00.

-Sábado 2.

Villarreal - Levante 14.00.

Valencia - Atlético de Madrid 16.15.

Alavés - Athletic 18.30.

Osasuna - Barça 21.00.

-Domingo 3.

Celta - Elche 14.00.

Getafe - Rayo 16.15.

Betis - Oviedo 18.30.

Espanyol - Real Madrid 21.00.

-Lunes 4.

Sevilla - Real Sociedad 21.00.