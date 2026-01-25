El Girona quiere prolongar su buena racha ante el Getafe en el estreno de Ter Stegen

Archivo - Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona looks on during the Spanish Cup, Copa del Rey, Round of 16 football match played between CD Guadalajara and FC Barcelona at Estadio Pedro Escartin Stadium on December 16, 2025 in Guadalajara, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC busca este lunes ante el Getafe en Montilivi (21.00 horas), en el último partido de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports y en el posible estreno de Marc-André ter Stegen, una cuarta victoria consecutiva que le permita seguir poniendo distancia sobre la zona de descenso, a la que tampoco quieren acercarse los azulones, que enlazan seis jornadas sin ganar.

Los de Míchel han tomado aire en este comienzo de 2026, donde no conocen la derrota. El RCD Mallorca (1-2), el CA Osasuna (1-0) y el RCD Espanyol (0-2) han sido sus víctimas en las tres primeras fechas ligueras del año, y suman 12 de los últimos 15 puntos en juego, cayendo únicamente ante el Atlético de Madrid (0-3) en el último encuentro de 2025.

Sus 24 puntos les hicieron arrancar la jornada a ocho de la zona europea y cinco sobre los puestos de descenso, que consiguieron abandonar con su gran serie de resultados. Sin embargo, con el ecuador del campeonato superado, el cuadro catalán no puede confiarse.

De hecho, para frenar sus malos números atrás, que le sitúan como el equipo más goleado de LaLiga junto al Levante UD (34 goles), el club ha firmado al guardameta del FC Barcelona Marc-André ter Stegen, llamado a ocupar el puesto bajo palos hasta ahora reservado para Paulo Gazzaniga.

El argentino, sin embargo, llega a la cita tras dos porterías a cero, y con el portero alemán recién llegado, las dudas se ciernen sobre la meta 'gironí'. También podría debutar el otro fichaje de la última semana, el centrocampista Fran Beltrán, que llega tras gozar de pocas oportunidades en el RC Celta.

Mientras, el Getafe acude a la cita tocado después de haber acumulado un punto de los últimos 18 posibles, el logrado en el derbi ante el Rayo en Vallecas (1-1), y afligido tras una semana en la que el lateral Davinchi perdió a su padre en el accidente de tren ocurrido hace unos días en Adamuz (Córdoba).

El equipo arrastra siete partidos sin ganar entre todas las competiciones -seis derrotas y un empate-, entre ellos la derrota copera frente al Burgos (3-1), y ha encajado 11 tantos y anotado solo dos en las últimas seis jornadas ligueras.

Ahora, José Bordalás intentará paliar los problemas atrás con las incorporaciones de los centrales Zaid Romero y Sebastián Boselli -este último todavía no está inscrito-, mientras que deberá ayudar a mejorar sus prestaciones arriba, con la llegada del argentino Luis Vázquez, para evitar que los azulones sigan siendo el segundo equipo menos goleador de la categoría con 15 goles -solo superados por el colista Real Oviedo, con 11-. Con 21 unidades, el peligro está solo dos por debajo.

Míchel tendrá las bajas seguras de los sancionados Arnau Martínez y Lass Kourouma y de los lesionados Christian Stuani, Cristian Portu, Ricard Artero, Azzedine Ounahi, Donny van de Beek, Abel Ruiz y Juan Carlos Martín, y se mantiene pendiente del tocado Axel Witsel. Por su parte, los madrileños lamentarán las ausencias de Borja Mayoral y Davinchi, mientras que Abdel Abqar y Abu Kamara son duda.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Girona FC - Getafe CF. Quintero González (C.Andaluz) 21.00.