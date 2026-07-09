Girona recibirá a miles de aficionados al ciclismo en el Shimano Sea Otter Europe

Girona recibirá a miles de aficionados al ciclismo en el X Shimano Sea Otter Europe. - SHIMANO SEA OTTER EUROPE

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin volverá a Girona, del 18 al 20 de septiembre, donde miles de aficionados al ciclismo disfrutarán de este festival que combinará la competición internacional con actividades para todos los públicos y una zona de exposición.

Las inscripciones ya se han abierto para participar en este evento, que ha incluido propuestas accesibles adaptadas a diferentes perfiles de ciclistas. La organización ha incluido en el programa de gravel las 226Ers UCI Gravel World Series, una carrera integrada en el calendario oficial que es clasificatoria para el Campeonato del Mundo UCI.

Esta competición internacional ha presentado un nuevo recorrido de 109 kilómetros y 940 metros de desnivel positivo por las comarcas gerundenses. La participación se ha abierto tanto a los corredores con licencia oficial como a los participantes de la categoría Open que adquieran una licencia de un día.

En bicicleta de montaña, el festival ha reunido la Scott Marathon BTT, la Copa del Mundo XCM Open y La Tramun Curta. Para la Scott Marathon BTT, hay dos opciones de 40 y 55 kilómetros.

Asimismo, la cita ha incorporado por primera vez La Tramun Corta en modalidad Open, una prueba que ha transcurrido por senderos y pistas forestales de la zona. El cicloturismo estará representado por la Ciclobrava by Lapierre, una marcha que ha ofrecido tres recorridos de 70, 100 y 150 kilómetros, que enlazan puertos de montaña y carreteras secundarias con vistas sobre el mar Mediterráneo y el patrimonio histórico de los municipios gerundenses.

Por último, los ciclistas que busquen iniciarse en el gravel o realizar una ruta sin exigencia competitiva han dispuesto de la Continental Gravel Ride Tour. Esta marcha no competitiva ha planteado un recorrido de 78,29 kilómetros y 853 metros de desnivel positivo por pistas de las comarcas de Girona.

Estas cuatro pruebas integran el programa deportivo de la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin. Durante todo el fin de semana, el festival también ofrecerá pruebas deportivas de carretera, BTT, gravel, pruebas infantiles, trial y otras disciplinas, actividades para los más pequeños, salidas populares, exhibiciones, espacios de prueba de bicicletas, charlas, zona gastronómica y un área de exposición con las principales marcas internacionales del sector.