Giuliano, Llorente, Yamal y Fermín, entre los apercibidos en el Barça-Atlético

Giuliano Simeone of Atletico de Madrid and Fermin Lopez of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Atlético de Madrid Giuliano Simeone y Marcos Llorente, y los de FC Barcelona Lamine Yamal y Fermín López llegan como los futbolistas apercibidos más destacados en los rojiblancos y los blaugranas al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26 de este martes (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano.

El peligro de perderse un partido de la Liga de Campeones por ciclo de tarjetas amarillas --son tres en el caso de la máxima competición continental-- ya se cierne sobre ocho futbolistas colchoneros. Además de Simeone y Llorente, los centrocampistas Álex Baena, Thiago Almada y Pablo Barrios y los defensas Robin Le Normand, Matteo Ruggeri y Clément Lenglet podrían ser sancionados en caso de ver una amarilla para unas hipotéticas semifinales.

Todos estos jugadores apuntan a estar en la convocatoria del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, también apercibido de suspensión, en la que no podrá estar Marc Pubill que cumplirá sanción este martes por acumulación de tarjetas tras la vista el pasado miércoles en el Spotify Camp Nou.

En el lado 'culer', la amenaza de perderse la siguiente ronda --si son capaces de remontar el resultado de la ida (0-2)-- es para cinco futbolistas con el centrocampista Marc Casadó y los defensas Gerard Martín y João Cancelo también bajo este peligro, además de los mencionados Yamal y Fermín.

Hay que recordar que el entrenador del Barça, Hansi Flick, no podrá contar con el central Pau Cubarsí, quien vio la tarjeta roja directa al filo del descanso en el encuentro de ida en el feudo catalán y debe cumplir un partido de sanción.