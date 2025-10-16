Giuliano Simeone: "Mi apellido es un orgullo y para nada una presión, quiero llevarlo a lo más alto"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Giuliano Simeone recalca que el equipo rojlibanco "lo es todo" para él y que su sueño es poder "ganar un título" y estar "muchísimos años" en sus filas, mientras que no esconde que su apellido es más "un orgullo" que "una presión", y que todavía desconoce donde está su cúspide futbolística.

"Para mí el Atlético de Madrid lo es todo, es mi vida. El Atlético me dio muchas cosas, cada mañana me levanto sabiendo que entreno en el Atlético de Madrid, que para mí es lo más grande que hay", apunta Simeone en una entrevista a la revista 'El Club del Deportista'.

El internacional recuerda que "desde 'chiquitito'" siempre veía todos "los partidos por la tele" del conjunto rojiblanco. "Soñaba con jugar en el 'Atleti' y ahora lo estoy haciendo. Estoy muy contento de todo lo que está pasando y muy agradecido al equipo que me abrió las puertas de Europa", admite.

El hijo del 'Cholo' Simeone tiene "tatuado" en el antebrazo derecho el día de su debut con el primer equipo (20 de abril de 2022). "Es una noche que la voy a recordar siempre. Me acuerdo que esa noche al pisar la cancha que se me taponaron los oídos. Sentía muchos nervios, mucha emoción y en cuanto pisé la cancha solo tenía ganas de correr hacia donde fuese, con mucha energía", rememora.

Su presencia alarga aún más la presencia en el club de un apellido que lleva como "un orgullo". "Para nada es una presión y la verdad es que estoy muy orgulloso de ser un Simeone, muy orgulloso de mis hermanos y de mi papá. Hicieron una gran carrera y espero poder hacerla como ellos y quiero llevar mi apellido y mi nombre a lo más alto del fútbol", subraya el centrocampista.

Giuliano Simeone no esconde que su "ídolo" siempre fue el delantero francés Antoine Griezmann. "Es un referente para mí aunque obviamente no tenga las mismas características que él, pero siempre intentaba hacer las cosas que hacía él, aunque hay algunas que creo que son imposibles", admite el colchonero.

"El destino no lo sabe nadie, pero en el Atlético de Madrid soy muy feliz, estoy muy contento en el día a día y ojalá poder estar muchísimos años aquí como Koke, que es un referente de la cantera para todos", añade el argentino sobre otro de los emblemas del equipo colchonero, con el que desea "ganar un título", además de "jugar el Mundial con la selección argentina".

Para ello, sabe que necesitará dar su mejor versión. ""No sé dónde puede llegar el 'Prime' de Giuliano Simeone, sólo intento mejorar cada día, escuchar en los entrenamientos a los más grandes, a los que tienen más experiencia, mejorar en cada oportunidad que tengo de jugar un partido y poder ser lo más útil en el campo para algún día llegar a mi mejor nivel", sentencia.