Giuliano Simeone, Llorente, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos en el Atlético ante el Tottenham

Giuliano Simeone of Atletico de Madrid during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Getafe CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 14, 2026, in Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atacante Giuliano Simeone; los centrocampistas Marcos Llorente y Thiago Almada; y los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand y Clément Lenglet, llegan como apercibidos por parte del Atlético de Madrid al partido de vuelta de los octavos de final de la de la Liga de Campeones 2025-26 ante el Tottenham de este miércoles (21.00 horas) en el Tottenham Hotspur Stadium.

El peligro de perderse un partido de la Liga de Campeones por ciclo de tarjetas amarillas --son tres en el caso de la máxima competición continental-- ya se cierne sobre siete futbolistas del conjunto rojiblanco.

Sin embargo, es una amenaza real para solo seis de ellos: Giuliano Simeone, Llorente, Pubill, Le Normand, Lenglet y Almada, que son los únicos disponibles para el técnico Diego Pablo Simeone, también apercibido de suspensión. Esta situación también la vive el centrocampista español Pablo Barrios, que está lesionado y es baja para el encuentro de este miércoles.

Por su parte, en los 'Spurs', el técnico croata Igor Tudor tiene a tres jugadores apercibidos: los centrocampistas Joao Palhinha y Archie Gray y el delantero Randal Kolo Muani.