El Gobierno avala la actuación policial con cinco detenidos, uno herido accidental, en la previa del Almería-Málaga

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras presidir la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido la "proporcionalidad" de la actuación policial que se dio en la previa del partido entre la UD Almería y el Málaga CF ante una "pelea multitudinaria" que acabó con cinco detenidos, uno de los cuales resultó herido y se encuentra en observación en el Hospital Universitario Torrecárdenas, si bien su lesión "no obedece a ningún golpe por parte de la policía".

A preguntas de los medios en Granada, Fernández se ha referido a este "altercado" previo al partido este domingo en las inmediaciones del UD Almería Stadium, en el que los agentes tuvieron que intervenir "sin más remedio" para "disipar" esa "pelea" y detener a las personas que fueron identificadas.

"Hay vídeos que así lo avalan y lo acreditan", ha expuesto el delegado, quien ha insistido en que el golpe que sufrió el aficionado que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario se produjo "por otra circunstancia que no tiene nada que ver con la acción de la Policía Nacional".

En concreto, según ha abundado, el afectado que era desplazado por unos agentes estaba siendo sujetado desde los hombros por otro aficionado, quien "lo suelta de una forma imprevista", por lo que el herido "se golpea la cabeza" contra el suelo.

En cualquier caso, Fernández ha incidido en que el herido está "fuera de peligro" y bajo custodia policial. En concreto, según han explicado a Europa Press fuentes policiales se le achaca como al resto de arrestados los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia.

Las mismas fuentes han explicado que a lo largo de este lunes se prevé el paso a disposición judicial de, al menos, los cuatro hinchas del Málaga CF mientras que el quinto, reclamado por la Grada Joven de la UDA como miembro, se encuentra a la espera de su evolución sanitaria.

Desde la Policía Nacional también se ha rechazado que el herido sufriera cualquier tipo de golpe en la cabeza con una defensa policial o que el herido llegara en estado crítico al centro hospitalario, toda vez que han negado que las aficiones de ambos clubes se llegaran a "mezclar" o la "calentar". Del mismo modo, han valorado que no se produjeran otros daños personales entre aficionados ajenos a los hechos, ni daños materiales en buses o en el mobiliario público.