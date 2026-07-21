El Gobierno concede la Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

July 20, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Spain national team captain RODRI HERNANDEZ performs the ceremonial build-up ritual on the main stage at Plaza de Cibeles, hyping up his teammates and thousands of cheering supporters before raising the 2026 World Cup - Europa Press/Contacto/Hugo Ortuno

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes la concesión de la Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil a las selecciones españolas masculina, ambas vigentes campeonas del mundo.

"El Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes -Milagros Tolón-, ha aprobado la concesión de la Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil a la selección española de fútbol masculina y femenina", expresó la ministra portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó la "brillante victoria" del equipo entrenado por Luis de la Fuente frente a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "En esta sala se puede leer 'Valores de España'. Creo que pocas palabras representan mejor esos valores que nos ha regalado nuestra selección durante este Mundial. Y lo pudimos comprobar con millones de españoles en las calles de Madrid o siguiéndolo desde sus casas", dijo.

Por ello, el Gobierno concede este reconocimiento al combinado masculino, que bordó su segunda estrella 16 años después, y a la selección femenina, vigente campeona del mundo tras ganar su primer título en 2023. "Un reconocimiento a una gesta que trasciende sin duda lo deportivo y que proyecta sobre todo a la sociedad valores como la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, la colaboración, el respeto, la tolerancia y el talento", enumeró.

"España vuelve a hacer historia, a convertirse en el único país del mundo cuya selecciones masculina y femenina han conquistado un Mundial de fútbol, consolidándose nuestro país como una referencia internacional dentro y fuera del terreno de juego, porque esa es una de las claves", agregó Saiz.

Para la ministra, 'La Roja' "ha dado ejemplo al mundo del valor de un equipo, han mostrado un grandísimo talento, pero, sobre todo, compañerismo y solidaridad, una forma de competir que trasciende el deporte y que habla también de los valores que nos representan como país". "Una España abierta y diversa, que lidera una transición energética limpia, sostenible", prosiguió.

"Una España que atrae visitantes y que exporta talento a través de la cultura. España es un país de valores y este grupo de futbolistas son el mejor ejemplo de ello. Gracias por hacernos soñar de nuevo, por no rendirse nunca y por demostrar que el talento siempre encuentra recompensa. Enhorabuena, campeones", concluyó la ministra.