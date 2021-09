El Gobierno destinará 1.000 millones al deporte en el ciclo 2019-2023

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que tienen previsto destinar 1.000 millones de euros al deporte de cara al ciclo 2019-2023 porque el "esfuerzo" de los deportistas españoles necesita "recursos extraordinarios" y también felicitó a los que han estado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio porque han sido "los mejores representantes con los que podía contar España".

"Puedo confirmar que la inversión para París 2024 va a ser histórica, con 1.000 millones de euros para el ciclo 2019-2023, un 40 por ciento más que en el de 2015-2018, porque vuestro esfuerzo necesita de recursos extraordinarios. Y vamos a poder realizar esta apuesta porque somos el único país que ha situado al deporte como una de las palancas de la recuperación económica", señaló Sánchez durante el homenaje a los deportistas olímpicos y paralímpicos celebrado este jueves en el CAR de Madrid.

En este sentido, el mandatario recordó que la cita de Tokio "supuso el arranque de nuevas políticas deportivas, con la mayor partida jamás destinada al deportes desde Barcelona'92 y la confinanciación por parte del CSD para permitir un notable aumento de los premios por medalla de los deportistas paralímpicos".

Sánchez confesó que deseaba "tener este encuentro" con los deportistas para poder agradecerles "personalmente en nombre de la sociedad española" su participación en los Juegos. "Habéis sido los mejores representantes con los que España podía contar en estos Juegos", aseveró.

El presidente del Gobierno no se olvidó del "camino lleno de dificultades" que ha tenido que vivir los deportistas en este ciclo y elogió que lo hayan "recorrido hasta el final de manera ejemplar". "Incluso antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos existía una incertidumbre sobre las condiciones en las que se podrían desarrollar, pero la realidad ha superado las expectativas y hemos podido disfrutar de unos Juegos apasionantes con mezcla de sufrimiento, gloria y una ejemplaridad que solo el olimpismo puede lograr", subrayó.

Sánchez también recalcó el hecho de que no se produjese "ni un positivo de un deportista española" y que tanto la delegación olímpica como la paralímpica hayan sido "seguras", y se mostró "ilusionado con la juventud" de deportistas como Alberto Ginés o Adriana Cerezo y de ver como "leyendas" como Saúl Craviotto, Teresa Portela o Teresa Perales "recibían su merecida recompensa", teniendo un "recuerdo muy especial" para los cuartos puestos que se vieron en las pruebas de marcha.

"NOS PONEMOS A TRABAJAR PARA CELEBRAR EN 2024 LOS JUEGOS MÁS EXITOSOS"

"Más allá de las cuentas de medallas y diplomas, aseguraros que estamos enormemente orgullosos por la forma de representar a España y por competir con la máxima entrega y por dar lecciones de deportividad en su sentido más noble y verdadero. Vuestros resultados confirman las fortalezas del deporte español como potencia mundial en muchas disciplinas y tenemos motivos fundados de que se encuentra a puertas de un nuevo ciclo de éxito", prosiguió el mandatario.

Este remarcó que el deporte es "un reflejo fundamental de las demandas de la sociedad" y "expresión viva de la riqueza y diversidad" del país y también se refirió a "la importancia de la salud mental", momento que aprovechó para enviar "cariño a Teresa Perales" y desear que "pueda volver a casa cuanto antes". Por ello, solicitó "reflexionar sobre los límites del espectáculo deportivo" y "combatir la cultura" de reducirlo todo a las marcas y las medallas. "Dar al deporte una dimensión humana es responsabilidad de todos y este Gobierno está comprometido en esto", puntualizó.

"Llega el momento de abrir un nuevo ciclo y de mirar al futuro. Algunos habéis anunciado que estos Juegos serán los últimos y quiero expresaros nuestro profundo agradecimiento, y a los que no habéis decidido si estar en París, os comprendo por el sacrificio que conlleva. También quiero enviar un saludo especial a los que no pudieron estar en Tokio por lesión, contratiempos inevitables en la elite deportiva", resaltó Sánchez.

"Queda un nuevo ciclo, más breve, plagado de competiciones al más alto nivel. Suerte a todos y sabed que desde este mismo momento nos ponemos a trabajar para que dentro de tres años podamos celebrar los Juegos más exitosos del deporte español", sentenció el presidente del Gobierno.

FRANCO: "MIL VECES GRACIAS POR EL MAGNÍFICO EJEMPLO"

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, celebró la "suerte" de haber podido estar in situ en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos donde ha "disfrutado y sufrido" y dio las "gracias a estos magníficos deportistas por firmar un éxito sin precedentes". "Mil veces gracias por el magnífico ejemplo que nos habéis dado", apuntó.

El dirigente recordó que ha concluido "un ciclo diferente, marcado por la terrible pandemia" que ha impedido a los deportistas "entrenar como quisierais, sometidos a burbujas, sin referencias de otros competidores". "Pero con abnegación, tesón y fuerza de voluntad habéis superado todo y habéis logrado que España sea uno de los países mas respetados en el deporte mundial", afirmó.

"Se han ganado 53 medallas y 130 diplomas, pero lo más importante es el ejemplo que habéis dado. Una de las muchas lecciones que he sacado es que me he vuelto más socrático y creía que sabía algo de deporte, y ahora soy consciente de lo poco o nada que sabía de la dimensión humana de nuestros deportistas", añadió Franco que citó como ejemplos a la taekwondista Adriana Cerezo, a la nadadora Marta Fernández y al ya exjugador de balonmano Raúl Entrerríos.

Además, el presidente del CSD se refirió al dinero que han destinado para el deporte, advirtiendo que "es inversión porque el deporte no es gasto, pero no sería suficiente sin la labor de los deportistas, entrenadores, personal médico o federaciones".

"El Gobierno de España es el único de la UE que ha incluido al deporte en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la gente del deporte te lo agradecemos de corazón", indicó Franco dirigiéndose a Pedro Sánchez, al tiempo que dio las gracias a los ministerios de Sanidad y Defensa "porque consiguieron que todos los deportistas fueran vacunados en un tiempo récord".