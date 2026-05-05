El Gobierno incorpora la Liga F Moeve a La Quiniela con 4 partidos por jornada

Archivo - Balón de la Liga F Moeve con un cordón de colores arcoiris. - LIGA F - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la inclusión estable de partidos de la Liga F Moeve en La Quiniela, que contará a partir de ahora con cuatro encuentros de la máxima competición femenina en cada jornada, en una medida orientada a impulsar su visibilidad y reforzar su financiación y profesionalización.

La decisión se articula a través de un Real Decreto incluido en el orden del día del Gobierno, que modifica el actual modelo del juego estatal, hasta ahora limitado a encuentros de Primera y Segunda División masculinas, para dar cabida también al fútbol femenino.

La iniciativa, promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside José Manuel Rodríguez Uribes, permitirá además que los clubes de la Liga F Moeve participen en los ingresos generados por La Quiniela, en línea con el sistema ya vigente en el fútbol masculino.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el alcance de la medida en una publicación en la red social 'X', donde ha asegurado que "el fútbol femenino entrará en La Quiniela y sus clubes participarán en sus ingresos". "Hoy damos un paso más para que la Liga F española siga siendo una referencia internacional", ha añadido.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que "profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".