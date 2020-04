El Gobierno no da por hecho que la Serie A se reanude a principios de mayo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, se mostró este lunes escéptico ante la posibilidad de que la Serie A vuelva a la acción a principios de mayo si no se dan "las condiciones en el país", y avisó que "el deporte no es sólo el fútbol ni el fútbol es sólo la Serie A".

"Tendré una reunión el miércoles en la cual la FIGC (Federación Italiana) me presentará el protocolo, principalmente para los entrenamientos. No doy por cierto ni el inicio del campeonato ni de los entrenamientos el 4 de mayo si las condiciones en el país no existen antes", aseguró Spadafora a 'Tg2 Post' de la RAI.

El político confirmó que, "seguramente", comenzará a recuperar su actividad "lentamente" tras un largo confinamiento, pero que deben ver "si el mundo del deporte y el fútbol están listos para reiniciarse", aclarando que volver a los entrenamientos no significa "reanudar automáticamente el campeonato".

"El deporte no es sólo el fútbol y no es sólo la Serie A", recordó el ministro, que sabe que la máxima categoría "es una industria económica", pero que evaluará "cuidadosamente" la vuelta a los entrenamientos. "Recibo miles de mensajes de personas que desean ir al gimnasio o la piscina o hacer actividades físicas al aire libre, ahora limitadas a unos pocos pasos cerca de la casa. Lo que me interesa es que empiece todo el deporte nuevamente, no solo el fútbol de la Serie A", aseveró.

Por su parte, el Consejo de la Serie A confirmó este mismo lunes su "intención por unanimidad de completar la temporada deportiva 2019-2020, si el Gobierno lo permite, cumpliendo plenamente con las normas para la protección de la salud y la seguridad".

"La reanudación de la actividad deportiva, en la llamada Fase 2, se llevará a cabo de acuerdo con las indicaciones de la FIFA y la UEFA, con las decisiones de la FIGC y con los protocolos médicos para la protección de los jugadores y de todos los profesionales", agregó.

Además, el sindicato de futbolistas apuntó que se le habían "aclarado algunas dudas" tras estudiar el protocolo de vuelta a la actividad, pero que requería "más investigaciones", insistiendo en que "la voluntad de los jugadores es, y siempre será, regresar al campo lo antes posible con las más amplias garantías de seguridad para todos los profesionales".

La asociación que preside Damiano Tommasi reconoció que uno de los temas que más les preocupa es el "contexto actual del país que, aunque con diferente intensidad de región a región, todavía se encuentra en una fase de emergencia".