El Gobierno respalda la candidatura de España para el Mundial masculino de Rugby en 2035

La selección masculina de Rugby XV, clasificada al Mundial. - CSD

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el respaldo del Gobierno a la candidatura de la Real Federación Española de Rugby (RFER) para la organización de la Copa del Mundo masculina de 2035.

En un comunicado, informaron de que este acuerdo manifiesta el apoyo formal del Gobierno a un proyecto que "ofrece una oportunidad estratégica para reforzar la proyección internacional de España, en línea con otras candidaturas impulsadas en los últimos años, como el Mundial de fútbol de 2030 o la Ryder Cup de golf de 2031".

"Esta apuesta por los grandes acontecimientos deportivos nos está permitiendo afianzar un modelo de éxito basado en la colaboración con las federaciones nacionales, la solvencia organizativa y la proyección internacional de España, en coordinación con otras Administraciones", expresó Milagros Tolón.

Para la ministra, esta candidatura "trasciende el ámbito estrictamente deportivo y aspira a dejar un legado social, territorial y económico en toda España". "Contribuyendo al desarrollo del rugby y a la promoción de los valores asociados a este deporte, como son el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio", agregó.

Según el comunicado, la Copa del Mundo masculina de rugby XV es "uno de los eventos deportivos de mayor repercusión global, con un extraordinario impacto en términos deportivos, turísticos, sociales y económicos para el territorio anfitrión".

Y el apoyo del gobierno responde también al "crecimiento experimentado por el rugby español en los últimos años, tanto en participación y seguimiento social como en capacidad organizativa, consolidando a España como un actor cada vez más relevante en el panorama internacional de este deporte".

En ese contexto, Valladolid acogerá del 29 al 31 de mayo las Series Mundiales, cuya organización en 2026 y 2027 en nuestro país cuenta con el apoyo del Gobierno de España, a través de una subvención de 1,5 millones de euros concedida por el CSD a la RFER.

Así, el Gobierno de España "vuelve a reafirmar su compromiso con el impulso del deporte como herramienta de transformación social, proyección internacional y desarrollo económico".