El Gobierno respalda las candidaturas de Bilbao y Barcelona para las finales femenina y masculina de la Champions

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de in - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y a solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el respaldo del Gobierno de España a las candidaturas de Bilbao y Barcelona para albergar la final de la Champions League femenina de 2028 y la final de la Liga de Campeones masculina de 2029.

Mediante el acuerdo del Consejo de Ministros, el Ejecutivo "reafirma su compromiso con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y con la proyección de España como sede de competiciones de máximo nivel, tanto por su importancia desde el punto de vista deportivo como desde el económico, turístico y social", según un comunicado.

San Mamés, en Bilbao y que ya acogió la final de la UEFA Women's Champions League en 2024 y la final de la Europa League en 2025, aspira ahora a organizar la final del torneo continental femenino de clubes en 2028, mientras que en Barcelona el Spotify Camp Nou se postula como sede del encuentro por el título masculino un año después.

"La concesión de estas finales por parte de la UEFA es algo que desde el Gobierno deseamos plenamente. La organización de estos partidos acreditaría, más si cabe, la capacidad de España para albergar grandes eventos deportivos y premiaría, en el caso de la Champions League femenina, el compromiso de nuestro país con la igualdad", señaló Milagros Tolón.

La ministra también destacó el impacto económico y social que supondrían ambas citas para Bilbao y Barcelona, así como su capacidad para "despertar el interés por el deporte y fomentar hábitos de vida activos y saludables". "Especialmente, entre niñas y mujeres jóvenes que encuentran en los grandes deportistas a referentes cercanos con los que identificarse", afirmó.