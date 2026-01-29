Goduine Koyalipou finaliza su cesión en el Levante

Archivo - Goduine Koyalipou of Levante UD celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and Levante UD at Montilivi stadium on September 20, 2025 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha alcanzado este jueves un acuerdo con el RC Lens para dar por finalizada la cesión del delantero centroafricano Goduine Koyalipou, de 25 años, tras su poco protagonismo en el conjunto 'granota' durante la primera mitad de esta temporada.

"Llegó a la entidad levantinista el pasado verano en calidad de cedido procedente del club francés y, durante su etapa en el Levante UD, ha participado en 14 compromisos oficiales --11 en LaLiga EA Sports y tres en la Copa SM El Rey-- en los que ha anotado dos goles", indicó el club valenciano.

"Desde el Levante UD queremos agradecer a Koyalipou su compromiso, trabajo y profesionalidad, y desearle la mayor de las suertes en su nueva etapa profesional", concluyó la entidad 'granota' en su nota de prensa.