Goikoetxea: "Ni Granada ni Athletic vamos a tener miedo"

El exjugador del Athletic y embajador del club Andoni Goikoetxea advirtió que ni ellos ni el Granada, rival en las semifinales de la Copa del Rey, "van a tener miedo" en un cruce que ve "al 50 por ciento" y para el que no quería medirse a la Real Sociedad porque ya tienen derbi este domingo.

"Ni el Granada va a tener miedo, ni el Athletic va a tener miedo. Me parece un equipo seriamente competitivo y las espadas están al 50 por ciento", aseguró Goikoetxea tras el sorteo de las semifinales del torneo. "El Granada es un equipo que por lo que he visto en la tabla estamos igual, en la mitad. En San Mamés ganamos 2-0, pero esto es la Copa y veremos qué pasa", añadió.

El exdefensa reconoció que "el mejor partido" del conjunto nazarí que había visto "fue contra el Valencia" en los cuartos. "Me gustó, en este nuevo formato todos tienen que jugar a ganar", recalcó, reconociendo que el conjunto vizcaíno "ha sufrido" a partido único.

"Sufrió contra el Elche, contra el Tenerife, y por supuesto, contra el Barça lo pasó muy mal, hubo momentos en los que sufrió mucho anoche. No vamos a decir que el Athletic fue peor o mejor que el Barça, pero sí que pasó la eliminatoria y estamos tremendamente contentos. El gol fue uno de los goles que más he disfrutado después de mucho tiempo", celebró 'Goiko'.

Y para el sorteo también tenía claras sus preferencias. "Lo que no quería era que nos tocara la Real Sociedad porque vamos a jugar el domingo en Liga, y otra vez jugar el miércoles no me gustaba, sin entrar en otro tipo de valoración", indicó.

"Todos queríamos al Mirandés, un equipo de LaLiga SmartBank, auque ojo, viene de ganar a tres equipos de LaLiga Santander, o sea que algo tiene, puede pasar de todo", sentenció Goikoetxea.