Goikoetxea: "San Mamés es mágico y puede pasar cualquier cosa"

Publicado 31/01/2020 14:13:45 CET

Fútbol/Copa.- Goikoetxea, sobre el cruce contra el Barça: "Me gusta, San Mamés e

Fútbol/Copa.- Goikoetxea, sobre el cruce contra el Barça: "Me gusta, San Mamés e - Irina R.H. / AFP7 / Europapress - Archivo

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador del Athletic Club Andoni Goikoetxea ha asegurado que le gusta el cruce contra el FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputará a partido único en San Mamés, por poder jugar en casa y en un feudo "mágico" donde puede pasar de todo, lo que da más opciones a los bilbaínos.

"El Athletic siempre tiene muchas aspiraciones de llegar a la final de la Copa, pero tienes que empezar a jugar contra todos los grandes. El Athletic en San Mamés puede ganar a cualquiera, al Madrid le empatamos y al Barça le ganamos, es un campo mágico y puede pasar cualquier cosa", manifestó durante el sorteo.

Por ello, no dudó en asegurar que le gusta este duelo. "Creo que unos cuartos de final contra el Barça, en San Mamés, lo dice todo. Tenía ganas de jugar en San Mamés, hasta ahora hemos jugado fuera y sufrido mucho, como en Elche en penaltis. Una eliminatoria muy complicada y difícil, pero me gusta porque es en San Mamés", aportó.

En este sentido, no eludió que el Barça supone un reto mayúsculo ya que es un rival "potente". "Acaba de cambiar de entrenador y va a ir a por todas en todas las competiciones. Pero me gusta. El Barça siempre me parece un equipo complicado", aportó después en declaraciones a Radio Marca.

"Tienen al mejor jugador del mundo y un cambio de entrenador siempre es un revulsivo, aunque no cure todos los males. Y todos sus jugadores son internacionales, es uno de los mejores equipos del mundo. A ver lo que pasa", auguró.

"Parece que se gana fácil a un Segunda B, que no sacas los titulares, y a veces cualquier jugador de Segunda B titular y en forma, contra uno de Primera que no juega, a veces el rendimiento es mejor en el de Segunda B. Pero ahora ya nadie va a regalar nada porque la Copa es un trofeo de prestigio", concluyó.