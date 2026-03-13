Un golazo de Pépé en el descuento evita la derrota del Villarreal en Mendizorroza

Archivo - Nicolas Pepe of Villarreal CF competes for the ball with Antonio Blanco of Deportivo Alaves during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorrotza on March 8, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF ha empatado (1-1) este viernes durante su visita al Deportivo Alavés en el inicio de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, un partido sin brillo y cuyo resultado ha mantenido a los vitorianos cerca de la zona de descenso, sufriendo un golazo de Nicolas Pépé a la escuadra en el tiempo de descuento.

En el Estadio de Mendizorroza, la primera media hora fue espesa y solo Lucas Boyé calmó al aburrimiento con un par de tiros, el segundo de ellos una falta directa desde fuera del área y que despejó la barrera de cabeza. El dominio del balón de los visitantes era inerte y se confirmó encajando el 1-0, autogol de Rafa Marín en el 40' tras un taconazo de Toni Martínez.

Pablo Ibáñez se internó por el extremo derecho, mareó con recortes a Sergi Cardona y centró raso al área pequeña; Luiz Júnior no agarró la pelota, que rebotó en un Toni Martínez atento para ejecutar su taconazo y el esférico tocó en la cabeza de Rafa Marín hasta entrar en la portería.

Justo antes del descanso, el 'Submarino Amarillo' rondó el empate con dos remates a bocajarro de Santi Comesaña, que taponó Antonio Sivera, y en el rechace Nicolas Pépé envió otro disparo a las nubes. En la reanudación, el equipo visitante creó más peligro por obra de Georges Mikautadze y en el 75' buscó Pépé el gol con un zurdazo que se fue cerca de la escuadra.

Bajo la lluvia, un saque de banda a favor del Villarreal estuvo cerca en el 84' de ser el empate porque Ville Koski peinó hacia atrás, superó a Sivera y la pelota se estrelló en el palo. Con las sustituciones, Quique Sánchez Flores quiso poner su ritmo, pero el Alavés malgastó contragolpes y lo acusó con el 1-1 de Pépé, esta vez sí, con su zurdazo a la escuadra.

La igualada definitiva colocó a los pupilos de Marcelino García Toral con 55 puntos, acechados por el Atlético de Madrid, que tiene 54 puntos y ha dipsutado un partido menos que el 'Submarino'; por su parte, el cuadro vitoriano tiene ahora 28 puntos y continúa bastante abajo en la tabla.