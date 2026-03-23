Futbolistas, exdeportistas y personalidades se unen por la Fundación Xana en un torneo benéfico de golf

Foto de familia tras la disputa del torneo benéfico de golf en beneficio de la Fundación Xana - LIBERO COMUNICACIÓN

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Financiera del Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, fue el escenario este lunes de un torneo de golf benéfico que reunió a destacadas personalidades del ámbito deportivo, cultural, empresarial e institucional para respaldar la labor de la Fundación Xana que impulsan Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG francés, y su mujer Elena Cullell en memoria de su hija.

El evento contó con la participación de figuras tan reconocidas como los futbolistas Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Luis Milla (Getafe CF), los exfutbolistas Raúl González, Luis Figo, Isidoro San José y Bernd Schuster, los exjugadores de baloncesto Rudy Fernández y Jordi Villacampa, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, o personalidades como Verónica Mengod, Carlos Martínez y Pepín Liria, cuya implicación ha sido clave para amplificar el alcance y la visibilidad de esta iniciativa solidaria.

Los fondos recaudados durante este torneo se destinarán a 'La Casa de las Xanitas', un proyecto de la Fundación Xana orientado a crear un espacio de acogida y acompañamiento para niños con enfermedades graves y sus familias durante el proceso de tratamiento. Este espacio busca ofrecer un entorno seguro, cercano a los hospitales, donde las familias puedan acceder o recibir apoyo emocional, psicológico y social en un momento tan difícil en sus vidas.

"Este torneo nace para dar visibilidad al proyecto de 'La Casa de las Xanitas', empezar con la financiación y dar los primeros pasos, y la verdad es que la acogida ha sido enorme. Es el primer evento que organizamos aquí en Madrid para su promoción, así que solo puedo dar gracias y más gracias a todos los patrocinadores, a los colaboradores y a todas las personas que se han unido, que han venido a jugar y que nos acompañan", señaló Bela Cullell, hermana de Elena y directora del proyecto.

Por su parte, el exjugador Raúl González reconoció que era "muy especial estar aquí rodeado de buenos amigos y de gente comprometida con una causa benéfica para apoyar el proyecto de Luis Enrique", con el que compartió vestuario en el Real Madrid y en la selección española.

"Esta fundación nació para ayudar a muchas familias tras la desgracia de la pérdida de su hija, y hoy todos estamos aquí para aportar nuestro granito de arena. Ojalá se recaude mucho dinero y, además de pasar un buen rato, podamos seguir apoyando a todas esas familias que lo están pasando mal", añadió el exdelantero.

Durante el evento, el Catering de Rodilla también tuvo un papel protagonista, participando activamente en el torneo. "Este es un claro ejemplo de cómo la implicación de empresas como Rodilla, junto a figuras públicas y entidades sociales, puede marcar la diferencia y contribuir a construir un futuro más esperanzador para muchas familias", indicó Alfonso Rodríguez de Rivera, Marketing Manager & Desarrollo de Negocio en Rodilla.