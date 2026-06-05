El RCG La Herrería inaugura un Bosque Conmemorativo como refuerzo de su modelo de golf sostenible. - RCG LA HERRERÍA

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

El Real Club de Golf La Herrería de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ha inaugurado un Bosque Conmemorativo de 1.000 metros cuadrados concebido como reservorio de flora y fauna autóctonas dentro del propio campo, una iniciativa incluida en la política para reforzar su modelo de sostenibilidad.

Dicha iniciativa, enmarcada dentro de las acciones del 60 aniversario del RCG La Herrería, ofrece un ejemplo de modelo de golf integrado en el paisaje que pone en valor el entorno medioambiental y el patrimonio histórico-artístico.

El nuevo 'Bosque Conmemorativo' ha transformado una zona del campo de golf en un reservorio de especies arbóreas y arbustivas, con más de 300 unidades de 24 especies arbustivas y 12 especies arbóreas, seleccionados por su adaptación al entorno y su valor ecológico, propias del Real Sitio y la Sierra de Guadarrama. Además, se han plantado 100 nuevos ejemplares de robles melojos y encinas a lo largo de la carretera de entrada al club.

Este espacio verde viene a sumarse al área forestal del RCG La Herrería. Diseñado en 1966 por Antonio Lucena y remodelado en 2000 por José Gancedo, el recorrido de 18 hoyos (par 71) del club ofrece una experiencia de juego marcada por su trazado entre robles, fresnos y encinas, con vistas al Monasterio de El Escorial (su hoyo 8 apunta directamente al monumento).

El campo combina exigencia deportiva y respeto por un entorno protegido, y que ha hecho de la convivencia entre el golf y la naturaleza su seña de identidad.

60 ANIVERSARIO

La creación de este bosque coincide con el arranque del programa de conmemoración del 60 aniversario del Real Club de Golf La Herrería, que incluirá diversas actividades culturales, deportivas y sociales a lo largo de los próximos meses.

Entre ellas destaca la exposición 'La Herrería: 60 años de historia', que repasará la trayectoria del club a través de imágenes, recuerdos y material histórico.

El acto institucional ha contado con la participación de representantes del ámbito autonómico y local, entre ellos viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Rafael García González; la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban; y la gerente de Patrimonio Nacional, María Dolores Menéndez Company, subrayando el carácter territorial de una iniciativa que conecta deporte, naturaleza y patrimonio.

"Desde nuestra fundación en 1966, el Club ha mantenido un firme compromiso con el respeto, la conservación y la integración sostenible de este enclave singular, alineando su actividad con los principios de protección medioambiental y uso responsable del territorio", manifestó la presidenta del club, Rocío Ingelmo.

Esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Sostenibilidad 2026-30 del club y nace con el objetivo de contribuir a la preservación del hábitat local, favoreciendo la biodiversidad y generando un espacio pedagógico para la comunidad.

En este sentido, la inauguración ha contado con la participación de alumnos de Educación Primaria, que han realizado una plantación simbólica en el nuevo espacio. Como parte de esta acción, los escolares han sido nombrados 'Guardianes del Bosque', en una iniciativa orientada a fomentar la concienciación ambiental desde edades tempranas.

La jornada ha incluido también la liberación de aves procedentes del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid CRAS Félix Rodríguez de la Fuente, una acción destinada a favorecer la recuperación de especies autóctonas y reforzar el equilibrio ecológico del entorno.