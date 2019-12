Gómez Noya, Rienda, Carballo, Joel González, Chourraut, Perales, Villaecija y Raña, Orden Olímpica del COE

Publicado 11/12/2019 21:21:12 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) reconoció este miércoles a diferentes deportistas, exdeportistas, clubes, federaciones y empresas en la XIV edición de la Gala Anual del organismo, donde Jesús Carballo, Gómez Noya, Joel González, Maialen Chourraut, Teresa Perales, María José Rienda, Erika Villaecija e Iván Raña fueron recibieron la Orden Olímpica.

Todos ellos recogieron el premio de manos de Alejandro Blanco, presidente del COE y la Secretaria General, Victoria Cabezas, quienes reconocieron su excelente palmarés que les ha llevado a culminar carreras muy exitosas. Es el caso de Carballo, actual presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, doble campeón del mundo.

O de María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes, y cinco veces olímpica en esquí. Además, Joel González, oro y bronce olímpico en taekwondo. Gómez Noya e Iván Raña, campeones del mundo de triatlón, Erika Villaécija, también campeona mundial en natación, Maialen Chourraut, campeona olímpica, y Teresa Perales, que acumula 26 medallas paralímpicas.

La zaragozana, que quiere "ir a por el tiburón de Baltimore" en Tokio y superar a Michael Phelps, que tiene 28 metales olímpicos. Por su parte, Gómez Noya afirmó que los Juegos del próximo verano son "el gran objetivo" y Chourraut se mostró "tremendamente agradecida" por el reconocimiento del COE.

La tarde-noche dio mucho de sí en el Auditorio de la Sede del COE, que arrancó con un mensaje de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), que destacó la "promoción del olimpismo" por parte de Alejandro Blanco y los "grandes resultados" del deporte español. "El COE es un referente del deporte en el siglo XXI".

Entre las Federaciones premiadas, el COE galardonó a la Federación de Deportes de Hielo, Halterofilia, Hípica, Aeronáutica, Ajedrez, Motonáutica, Motorista, Patinaje, Piragüismo y Tenis y entregó la placa por su condición de centenarios a los clubes Murcia Tenis Club y al Grupo Excursionista y Deportivo Gerundense (GEIEG).

En la categoría de instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Extremadura, el Ministerio de Defensa, la Fundación DISA y al Grupo Iberólica, además de a los periodistas Natalia Ayala y Gerardo Riquelme.

CARBONELL, CRAVIOTTO, FDEZ-OCHOA, VALORES OLÍMPICOS.

Además, el COE reconoció como "valores olímpicos" a la nadadora de sincronizada Ona Carbonell, que recordó que no se ha retirado, sino que se trata de un "parón temporal". "Hay momentos para relativizar y priorizar lo importante. Me gustaría estar en Tokio, pero me toca apoyar a mis compañeras", apuntó.

El tirador Alberto Fernández, que participará en sus cuartos Juegos, la campeona olímpica de judo en Barcelona '92, Miriam Blasco, la piloto Ana Carrasco, el entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, la presidenta de la Unión Internacional de Triatlón, Marisol Casado, la única mujer miembro del COI.

Además, José Luis Mendoza, de UCAM Murcia, la gimnasta Alejandra Quereda, el atleta Ignacio Sola, el piragüista Saúl Craviotto, y a título póstumo para Blanca Fernández-Ochoa, un premio entregado por los padres de Celia Barquín, la golfista española fallecida en 2018.