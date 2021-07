Gómez Noya: "Tokio es un bonus que he preparado con mucha exigencia"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Javier Gómez Noya aseguró que su veteranía y su medalla de plata en Londres 2012 le hacen ver su presencia en los Juegos de Tokio como "un bonus" que ha preparado con "mucha exigencia", mientras que Mario Mola pretende "estar lo más adelante posible y pelear por las medallas".

"Estar en el final de mi carrera deportiva me hace estar mucho más tranquilo en el sentido de que ya tengo una medalla olímpica y que ya he conseguido jamás de lo que hubiera soñado en este deporte. Esto es un bonus que he preparado con mucha exigencia", señaló Gómez Noya este domingo en rueda de prensa.

El gallego admitió que "nunca" se ha preparado "psicológicamente de una forma específica" porque con todos "los años de competición y la experiencia de haber estado en estas situaciones antes ayuda a estar tranquilo". "Sí que he intentado mentalizarme de que mañana va a ser un día duro en el que habrá que sufrir mucho para lo que sea, ya sea ganar, ser tercero o quedar decimoquinto y estoy mentalizado para ello", añadió.

"Siempre hay algo de nervios, el que diga que no está nervioso antes de una gran competición probablemente miente. Después de tanto entrenamiento tienes ganas de salir y hacer la mejor carrera posible. Las sensaciones son buenas, el trabajo de atrás ha sido muy bueno y estos días en Tokio hemos tratado de adaptarnos al cambio de hora, de coger sensaciones en el circuito y poco más", apuntó el subcampeón olímpico en Londres.

Para el español, "el trabajo ya está hecho". "Ahora se trata de intentar reflejar en la competición todos esos meses de trabajo duro. Va a ser una carrera muy dura contra los mejores del mundo y eso siempre complica las cosas, pero tengo ilusión y ganas de rendir", remarcó.

En este sentido, cree que las condiciones de Tokio "son un factor que seguro van a endurecer la prueba", pero que ya lo sabían "desde hace mucho tiempo". "Hace calor, hay humedad y vamos a correr a las 6:30 de la mañana. Habrá atletas a los afecte más y a los que le afecte menos, se verá mañana. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido para adaptarnos y ser capaces de rendir en estas condiciones", sentenció.

Por su parte, Mario Mola tampoco le quiso dar demasiada importancia a estas condiciones. "Es algo que ya teníamos presente antes de venir a Tokio. Quien más, quien menos, se ha intentado preparar de la mejor manera posible para afrontarlo, pero hasta mañana no sabremos el alcance real de ese calor y esa humedad", advirtió.

El triatleta balear tiene el objetivo de "estar lo más adelante posible y luchar por las medallas" en una carrera que prevé "muy abierta" y en la que nada estará decidido "hasta el final". "A la tercera dicen que va la vencida, lo sabremos mañana, pero tengo la ilusión de volver a disputar unos Juegos", recalcó.

"Ha sido un año atípico para todos y siempre he pensado que había que estar compitiendo y rindiendo en la medida de lo posible porque es a lo que estamos habituados, pero las circunstancias que envolvían a las carreras importantes de este año hicieron que decidiera no pasar por ellas y centrarme en entrenar", sentenció.