Gonzalo amplía contrato y estatus con el Real Madrid

El canterano pasa a formar parte del primer equipo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid anunció este viernes la renovación del contrato del delantero español Gonzalo García, quien queda vinculado al conjunto blanco hasta 2030 y pasa a formar parte del primer equipo, después de su gran actuación en el pasado Mundial de Clubes.

"El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó el conjunto madrileño en su página web oficial.

El equipo blanco confía así en su canterano, quien brilló como máximo goleadores del torneo FIFA en Estados Unidos, con cuatro goles, donde el Real Madrid cayó en semifinales. Xabi Alonso apuesta por un Gonzalo de pleno derecho ya en el primer equipo, aunque tendrá que pelear los minutos ante las estrellas del club.

Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con 10 años y ha formado parte de las categorías inferiores del club de la capital durante diez temporadas, disputando las dos últimas en el Castilla. El ariete madrileño debutó con el primer equipo en noviembre de 2023, participando en el título de Liga conquistado esa campaña.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021-2022.

"Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid", dejó claro el comunicado. Su gran actuación en el Mundial terminó de convencer a un Alonso con mucho arsenal en ataque, a falta de que termine el mercado, liderado por Kylian Mbappé, además de Vinícius, Rodrygo, Endrick y Franco Mastantuono.