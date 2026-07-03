Gonzalo Corbalán finaliza una etapa de cinco temporadas en el San Pablo Burgos

Gonzalo Corbalán, durante un partido con el San Pablo Burgos. - SAN PABLO BURGOS

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha confirmado este viernes que el jugador argentino Gonzalo Corbalán, escolta de 24 años y 1,93 metros de altura, "finaliza una etapa de cinco temporadas en el club burgalés y continuará su progresión lejos del Coliseum".

"Gonzalo Corbalán y el San Pablo Burgos separarán este verano sus caminos tras una etapa de cinco temporadas en el club burgalés, donde el jugador argentino ha pasado del filial al primer equipo y en el que deja un recuerdo imborrable antes de continuar su progresión lejos del Coliseum", precisó la nota de prensa.

"El escolta se incorporó a la entidad castellana para disputar la temporada 2021-22 con el Nissan Grupo de Santiago, en un curso en el que Corbalán compatibilizó su extraordinaria campaña en Liga EBA con la dinámica del San Pablo Burgos en ACB, competición en la que pudo debutar con 19 años frente al Barça en el Coliseum", comenzó esa nota su repaso.

"Tras el descenso del equipo a LEB Oro, el argentino se incorporó de pleno derecho a la primera plantilla burgalesa en busca del regreso a la Liga Endesa, en una etapa por la segunda categoría del baloncesto español en la que Corbalán fue creciendo temporada a temporada hasta convertirse en uno de los líderes del vestuario y en uno de los jugadores más queridos por la afición", añadió el comunicado de prensa.

"En el curso 2024-25, el argentino logró el objetivo por el que llevaba peleando durante tres años deportivos: el del ascenso a la Liga Endesa. En una impecable temporada, el San Pablo Burgos fue campeón de la Copa España y de la Primera FEB, en la que se coronó como el mejor equipo de la historia de la competición con un balance final de 32 victorias y dos derrotas e invicto como local", destacó esa nota.

En su primera campaña completa en la Liga ACB, Corbalán se convirtió en "uno de los estandartes del equipo", acorde al mismo texto. "En 33 partidos disputados, el escolta ha promediado 15,1 puntos, 3,2 rebotes y 2,6 asistencias para sumar 16,2 créditos de valoración media y ha sido uno de los nombres propios de la consecución de la permanencia del San Pablo Burgos en la máxima categoría", recalcó la entidad burgalesa.

"El argentino también ha dejado su huella a nivel nacional en la competición, donde ha sido elegido como parte del Segundo Mejor Quinteto de la temporada regular", subrayó un San Pablo Burgos que agradeció "profundamente" a Corbalán "su trabajo diario" y haber "demostrado su talento como jugador", así como "su calidad humana" a lo largo de cinco temporadas donde los aficionados han sido "testigos de su crecimiento".

"Ahora, el escolta argentino continuará su progresión lejos de Burgos, en un camino que esperamos que esté lleno de éxitos. Le deseamos al pibe la mejor de las suertes para el futuro, tanto a nivel personal como profesional, y le recibiremos de vuelta en el Coliseum, que siempre será su casa, con todo el cariño que se merece", concluyó el comunicado.