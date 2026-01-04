Gonzalo se disfraza de Mbappé

Gonzalo Garcia of Real Madrid CF celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Betis Balompie at Berabeu stadium on January 04, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid se mantiene a cuatro puntos del FC Barcelona en el liderato de LaLiga EA Sports 2025-2026 después de golear este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu (5-1) a un flojo Real Betis, liderado por el delantero Gonzalo García, autor de un triplete que hizo olvidar al ausente Kylian Mbappé en otra tarde en el que la grada fue severa con Vinícius Jr.

El conjunto madridista viajará a Arabia Saudí con cierta tranquilidad para afrontar un gran examen con el primer título en juego, la Supercopa de España, con derbi ante el Atlético de Madrid de inicio, un partido donde no sabe si podrá contar con el francés, bien reemplazado por el canterano, que reclamó más protagonismo en una tarde donde todos los goles fueron producto de la 'Fábrica' y nacionales, algo bastante inusual.

No fue un partido, en cambio, benévolo para el llamado a ser el líder sin Mbappé. Vinícius Jr arrancó enérgico y acertado para irse diluyendo con el paso de los minutos y ser de nuevo cambiado. Parte de la afición volvió a despedir con una pitada a un jugador que lleva 15 partidos sin marcar con la camiseta madridista, racha que no rompió ante un rival que sólo amenazó cuando los locales dieron por cerrado el choque.

Aunque él fue el que lideró el buen inicio del Real Madrid, al que le faltó más continuidad tras adelantarse en el marcador. Con todo, el inicio en nada se pareció al del último choque del 2025 ante el Sevilla FC, gracias a un mayor dinamismo ofensivo y a la ayuda de un Betis poco agresivo. 'Vini', dispuesto a reconciliarse con la grada del Santiago Bernabéu, mostró su mejor versión en el desborde y fue un auténtico tormento para el joven Ortiz, que sufrió para pararle.

El conjunto madridista se hizo con el mando total, pero ni esta iniciativa ni los regates de su '7' se transformaron en grandes ocasiones de gol ante la portería de Álvaro Valles. Sin embargo, uno de los intentos del extremo brasileño acabó en una falta de su par y en el 1-0. Rodrygo ejecutó el lanzamiento desde el lado izquierdo y encontró solo a Gonzalo que cabeceó sin problemas al palo contrario para hacer olvidar momentáneamente la ausencia de Mbappé.

A partir de ese momento, el encuentro no terminó de desenredarse. El Real Madrid continuó manejándolo, aunque ya no encontró tanta efervescencia por el lado de Vinícius, con Ortiz, pese a estar amonestado, tomándole mejor la medida. De hecho, hasta el descanso, apenas tuvo ocasiones para aumentar la ventaja salvo en un mal control de Eduardo Camavinga con todo a favor en el corazón del área.

El Betis tampoco arriesgó demasiado, con poco de Antony, pero se acercó algo más al área de Thibaut Courtois e incluso pudo hacer el empate, pero Fede Valverde se cruzó a tiempo ante un Aitor Ruibal que iba a rematar a bocajarro un centro de Pablo Fornals. Fue el mayor susto para los locales en estos primeros 45 minutos junto al que dio Aurelien Tchouaméni al irse al suelo tocándose la rodilla, aunque el francés pudo continuar finalmente.

EL REAL MADRID LO DECANTA Y LE PONE EMOCIÓN

Y el partido se terminó tras el descanso. Justo después de que el 'Cucho' Hernández se enredase en un posible mano a mano con Courtois y con Asencio y Rüdiger molestándole, el Real Madrid asestó dos zarpazos para empezar a pensar en Arabia Saudí. Primero, Gonzalo, de nuevo solo, se disfrazó de Mbappé para firmar un gol que habría tenido el sello del francés. Control con el pecho fuera del área y volea ajustada al palo para dar tranquilidad. Poco después, otro canterano, Raúl Asencio, tampoco excesivamente bien marcado, sentenciaba con un cabezazo a la salida de un corner, su primer gol con el primer equipo.

Quedaba más de media hora de partido y el choque estaba ya aparentemente finiquitado, con un Betis muy tocado. Sin embargo, el partido se abrió y eso permitió a los de Manuel Pellegrini alimentar algo de esperanza. Courtois empezó a tener trabajo y después de que Rodrygo desperdiciase una buena contra para el 4-0, el 'Cucho' Hernández, tras un gran pase de Ruibal, recortó y su equipo se creció con un par de llegadas que obligaron a la grada a dar un toque de atención a los suyos.

Xabi Alonso no reaccionó desde el banquillo de inmediato y su equipo, poco a poco, fue intentando rehacerse, aunque se llevó un susto monumental con un gran disparo de Rodrigo Riquelme que se estrelló en el palo, segunda madera tras una anterior de Gio Lo Celso, otro de los cambios que había metido Pellegrini para mejorar a los verdiblancos. El tolosarra sí reaccionó entonces quitando a Rodrygo y a un Vinícius desaparecido en la segunda parte y otra vez castigado por parte de la afición.

No fue su tarde y sí la de Gonzalo, encargado de abrochar el triunfo con un taconazo preciso, premiado con una ovación de las que seguramente hacía tiempo que no se escuchaba en el Bernabéu en el momento de ser sustituido. Aún hubo tiempo para un festejo más de un García y un canterano, Fran, para cerrar una aliviadora 'manita'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 5 - REAL BETIS, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rüdiger (Mendy, min.88), Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni (Ceballos, min.81), Bellingham; Rodrygo (Güler, min.77), Gonzalo (Fran García, min.88) y Vinícius Jr (Mastantuono, min.77).

REAL BETIS: Valles; Ortiz (Bellerín, min.46), Bartra, Natan, Rodriguez; Deossa (Lo Celso, min.46), Roca (Altimira, min.67); Antony (Pablo García, min.88), Fornals, Ruibal (Riquelme, min.67); y 'Cucho' Hernández.

--GOLES.

1-0, minuto 20. Gonzalo García.

2-0, minuto 50. Gonzalo García.

3-0, minuto 56. Asencio.

3-1, minuto 66. 'Cucho' Hernández.

4-1, minuto 82. Gonzalo García.

5-1, minuto 93. Fran García.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Vinícius Jr (min.53), por el Real Madrid, y a Ortiz (min.19), por el Real Betis.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.