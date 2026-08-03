Gonzalo García abandona el Real Madrid y firma por el Fulham de Arbeloa

Archivo - May 24, 2026, Madrid, Madrid, Spain: The moment when GONZALO GARCIA of Real Madrid CF takes a lap of honor around the field to bid farewell to the fans after the match on Matchday 38 of the 2025/26 La Liga season, played between REAL MADRID C.F. - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Gonzalo García jugará en el Fulham FC, dirigido por el exmadridista Álvaro Arbeloa, las próximas cinco temporadas, hasta 2031, después de que el Real Madrid y el club inglés hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, han confirmado este lunes ambas entidades.

"El Real Madrid CF y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Gonzalo García. Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", informó el club madrileño en la nota pública.

El atacante, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco temporadas, con opción a prorrogarlo un año más. "Estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a la directiva y a Arbeloa la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy ilusionado por empezar", indicó Gonzalo a los medios oficiales del club británico.

García, de 22 años, se reencontrará con su extécnico Arbeloa, aunque esta vez en el Fulham FC inglés, donde competirá la Premier League con el objetivo de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol español y europeo. Para ello, contará con la confianza del entrenador salmantino, que ya conoce sus virtudes y su potencial tras dirigirle en el Real Madrid durante la temporada 2025-26.

Nacido en Madrid, el joven futbolista ingresó en La Fábrica del Real Madrid como alevín y fue progresando por todas las categorías hasta debutar, en 2022 y con 18 años, con el Real Madrid Castilla, dirigido entonces por el exjugador y exentrenador Raúl González Blanco, en Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

En la temporada 2023-2024, debutó con el primer equipo como visitante frente al Cádiz CF, y, una semana después, en el Santiago Bernabéu ante el Granada CF. No fue hasta el verano de 2025 cuando, con la llegada del exentrenador blanco Xabi Alonso, se asentó como jugador del primer equipo, ya que en el Mundial de Clubes de la FIFA de ese año fue el máximo goleador con cuatro goles en seis partidos.

La temporada pasada, el delantero participó en 30 encuentros de liga, en los que anotó seis tantos, incluido un 'hat-trick' frente al Real Betis, cinco partidos en Liga de Campeones, dos de Supercopa de España y dos de Copa del Rey, en los que marcó un gol en ambas competiciones.