Gonzalo García: "Mi ambición es máxima, sería un orgullo estar en la lista para el Mundial"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid y la selección española Sub-21 Gonzalo García aseguró que su ambición es "máxima" y por ello "sería un orgullo estar en la lista" del Mundial 2026, al mismo tiempo que confesó que su "única opción" este verano fue quedarse en el club blanco, porque su "sueño" era "formar parte de la primera plantilla".

"Uno lo mira ahora con más perspectiva y ya lo he asimilado mejor. Pero miro para atrás a ese Mundial de Clubes y todavía me sorprende, hasta a mí mismo", reveló el delantero sobre su irrupción en el torneo veraniego en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER.

El madrileño, de 21 años, siempre tuvo claro que quería continuar en el Real Madrid. "Mi única opción siempre ha sido quedarme, para mí es un sueño formar parte de la primera plantilla. Y por ahora estoy muy contento y feliz de la decisión que tomé", defendió.

"Estamos hablando del mejor club del mundo y la competencia va a ser máxima, porque aquí siempre están los mejores del mundo. Pero para mí, al haber estado tantos años en la cantera y ser madridista desde pequeño, es un auténtico sueño ser parte de la primera plantilla y no me arrepiento de nada", agregó, antes de relatar que "existía una posibilidad" de llevar el '9', pero no se va "a quejar".

Así, se mostró "muy orgulloso de poder servir como ejemplo para otros canteranos" y agradecido a Xabi Alonso, que le mostró "mucha confianza" en el Mundial de Clubes. "Siempre estuvo dándome consejos y apoyándome para que jugara tranquilo. Con el grupo igual, es muy cercano y para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo actualmente", afirmó.

"Ahora mismo en la cabeza sólo tengo esta temporada con el Real Madrid, aprovechar la oportunidad y trabajar duro para saber aprovechar cada minuto que me den. Lo que pase en el futuro... No voy a perder tiempo en pensar en ello. Es un sueño poder estar en el Real Madrid", zanjó su futuro a corto plazo.

Además, Gonzalo García admitió sentirse "muy contento" de representar a España en la sub-21, aunque es "bastante ambicioso" y piensa en la Absoluta. "Tengo una ambición máxima y sería un orgullo representar a mi país en la absoluta. Y ya que viene el Mundial, poder entrar en esa lista. Pero estoy en la Sub-21 con dos objetivos claros, clasificarnos para la Eurocopa y para los Juegos, sólo pienso en eso", comentó.