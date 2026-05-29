Gordon, un nuevo Rashford con más hambre de gol

Archivo - Anthony Gordon of Newcastle United celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park on September 18, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona refueza su ataque con la llegada del internacional inglés Anthony Gordon, extremo de 25 años que aterriza procedente del Newcastle United de la Premier League inglesa para convertirse en una de las apuestas ofensivas del nuevo proyecto de Hansi Flick tras la salida de Robert Lewandowski.

Gordon llega al Barça después de consolidarse como uno de los atacantes más peligrosos y verticales de la Premier League, aunque sin ser el 'killer' que era y todavía es el polaco. No es su recambio, es más bien un nuevo Marcus Rashford --cuyo fichaje tras la cesión parece descartado--, un atacante rápido y habilidoso que quiere mejorar en cuanto a cifra de goles.

Nacido en Liverpool el 24 de febrero de 2001 y formado en la cantera del Everton, el futbolista inglés explotó definitivamente en el Newcastle, club al que llegó en enero de 2023 a cambio de unos 45 millones de euros y con el que renovó hasta 2030 el pasado mes de octubre.

Internacional absoluto con Inglaterra y uno de los integrantes de la selección inglesa en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Gordon puede actuar como delantero centro, aunque su posición más natural es partiendo desde el extremo izquierdo para buscar diagonales hacia dentro y buscar el gol con su pierna más buena; la derecha.

El atacante inglés encaja en el perfil de futbolista ofensivo moderno y versátil que busca Flick. Rápido, agresivo al espacio y con facilidad para atacar la profundidad, Gordon destaca más por su potencia y aceleración que por el regate puro o el uno contra uno estático. Pero tiene capacidad para romper líneas conduciendo y, sobre todo, un notable instinto goleador que parece ir a más.

De ahí que su perfil recuerda más al de su compatriota Marcus Rashford que al de un delantero centro clásico. No es un '9' puro ni un rematador de área fijo, aunque puede ocupar esa posición en determinados contextos. Su principal virtud está en aparecer desde segunda línea, atacar espacios y finalizar jugadas con rapidez y agresividad. Aunque puede jugar en punta, aguantar el balón de espaldas con su 1,83 metros y ser una pesadilla para centrales lentos.

Llega al Barça después de firmar una temporada notable en cuanto a cifras. Entre todas las competiciones disputó 46 partidos, con 17 goles y 5 asistencias. Especialmente destacado fue su rendimiento en la Liga de Campeones, donde marcó 10 goles en 12 encuentros.

Precisamente, Gordon se enfrentó esta temporada al Barça en la Champions League con el Newcastle. Jugó en la derrota inglesa por 1-2 en la fase de grupos y anotó el gol de las 'Urracas', y hace dos campañas participó en el empate 1-1 de la ida de octavos de final y también estuvo presente en la contundente victoria blaugrana por 7-2 en la vuelta.

Tras la marcha de Lewandowski, el Barça gana margen salarial para acudir al mercado y reforzar su plantilla, aunque pierde una referencia goleadora de primer nivel. En ese contexto, la llegada de Gordon busca aportar dinamismo, velocidad y gol a un ataque que ahora dependerá más de la movilidad y la versatilidad de sus piezas ofensivas, quizás a la espera de que el Barça fiche a un delantero centro puro.