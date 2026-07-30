El GP de España tendrá un impacto a 467 millones y 8.850 puestos de trabajo

Archivo - La curva 'La Monumental' del circuito de Madring. - MADRING - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito semiurbano de Madring, tendrá un impacto económico de 467 millones y generará 8.850 empleos, una cifra equivalente a un 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la región.

Así se desprende de un nuevo estudio elaborado por PwC sobre los datos reales de venta e inversiones para la puesta en marcha de la competición, que revela que el gran premio recaudará cerca de 83 millones de euros de impuestos y cotizaciones sociales.

Estas cifras se corresponden con la enorme expectativa generada por el Gran Premio de España de F1, que se han traducido ya en la venta de más de 120.000 entradas de grada y la zona de 'hospitalidad'. Del detalle de la información de los compradores de esas entradas, se extrae que más de 80.000 personas acudirán de fuera Madrid, de las cuales 45.000 lo harán desde fuera de España.

"La extraordinaria capacidad del Gran Premio para generar riqueza, viene a confirmar el compromiso de nuestra organización como uno de los principales motores económicos de la Región, sin olvidar la aportación a la marca Madrid y de país de un evento que desde su lanzamiento ha alcanzado 73.000 millones de impactos en todo el mundo", afirmó José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid.

Para De los Mozos, este análisis tiene un "enorme valor", pues se ha llevado a cabo sobre una información verificada "y no sobre hipótesis", indicando que por cada euro de actividad económica vinculado directamente a la celebración del GP de España se generan unos 3,9 euros en el conjunto de la economía madrileña.

El volumen de aficionados atraídos por el Gran Premio se hará notar muy especialmente en sectores como la hostelería, con 59 millones de euros; el transporte, con 22 millones de euros, o el comercio, con 18 millones de euros.

Asimismo, las propias características de la producción del Gran Premio hacen que otros segmentos productivos como la industria manufacturera (72 millones de euros), la construcción (50 millones de euros), las actividades profesionales (33 millones de euros) y la información y las comunicaciones (19 millones de euros) sean los grandes beneficiados por la celebración del Gran Premio.

Para Jordi Esteve, socio responsable de Economics de PwC, las estimaciones preliminares apuntan a que el Gran Premio de España tendrá una capacidad "muy significativa" de generación de impacto socioeconómico, no solo por su actividad directa, sino también por su capacidad de tracción sobre otros sectores de la economía regional.

En este sentido, adelantó Esteve, éste es un cálculo preliminar del impacto que generará el Gran Premio, ya que una vez celebrado el evento se realizará un nuevo ejercicio de estimación para validar estas previsiones y precisar con mayor exactitud el alcance real de su contribución socioeconómica.