El GP de F1 en Madrid inicia este sábado en la Puerta del Sol la cuenta atrás para su estreno en 2026

Archivo - Maqueta del circuito durante la presentación del circuito de Fórmula 1 Madring, en IFEMA Madrid, a 25 de abril de 2025, en Madrid (España). IFEMA Madrid acogerá en 2026 el Gran Premio de España de Fórmula 1, categoría que regresa a la capital de - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España, que se disputará en el trazado madrileño de Madring del 11 al 13 de septiembre de 2026, inicia este sábado en la Puerta del Sol la cuenta atrás para su estreno con un contador gigante, según un comunicado de la organización del evento.

La Puerta del Sol será testigo del inicio de la cuenta atrás para el regreso de la F1 a Madrid el año que viene, con el GP de España que se celebrará en Madring. Y la organización, cuando resta justo un año para que se apegue el semáforo y arranque la carrera en el trazado madrileño, escenificará con un contador gigante el comienzo de la espera.

Este evento se llevará a cabo este sábado a las 15.00 horas en la boca de metro Puerta del Sol, la del Kilómetro 0, la más cercana al edificio de la Real Casa de Correos. Y contará con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; y el vicepresidente de Ifema Madrid, Daniel Martínez.