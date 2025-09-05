El GP de Mónaco seguirá en el calendario de la F1 hasta 2035

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 ha anunciado este viernes la renovación del Gran Premio de Mónaco hasta 2035, extendiendo cuatro años más el contrato vigente con el Automóvil Club de Mónaco, que vencía en 2031, por lo que la ciudad del Principado seguirá formando parte del calendario del 'Gran Circo', al que entró en el año inaugural de la categoría en 1950.

"La F1 ha anunciado una extensión del Gran Premio de Mónaco hasta 2035 inclusive, basándose en el acuerdo existente con el Automóvil Club de Mónaco que se extiende hasta la temporada 2031", expresó la Fórmula 1 en un comunicado.

El circuito monegasco es uno de los Grandes Premios más reconocidos de toda la Fórmula 1. Las estrechas y sinuosas calles exigen la máxima habilidad y concentración por parte de los pilotos, mientras que su glamour y su entorno único lo convierten en uno de los eventos deportivos más famosos del mundo.

"Las calles de Mónaco han resonado con el sonido de la Fórmula 1 desde los primeros días de este deporte, por lo que estoy encantado de anunciar la extensión de este fantástico evento hasta 2035", dijo el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

El italiano quiso destacar la "atmósfera única" que se genera en el circuito monegasco. "Es una carrera icónica, amada por todos los pilotos y aficionados, con una atmósfera única gracias a su ubicación en el Principado más glamoroso del mundo", explicó.

Por su parte, el Príncipe Alberto II de Mónaco, celebró esta ampliación de contrato hasta 2035. "La renovación del Gran Premio de Mónaco hasta 2035 se inscribe en una tradición deportiva e histórica a la que el Principado sigue profundamente apegado", manifestó.

"Solo puedo celebrar este compromiso renovado, que demuestra nuestro éxito colectivo, la excelencia de nuestra colaboración con la Fórmula 1 y el lugar único que ocupa Mónaco en el panorama internacional del automovilismo", agregó.

Por último, el presidente del Automóvil Club de Mónaco, Michel Boeri, ha reafirmado su compromiso con la carreras. "Este acuerdo reafirma, más que nunca, nuestro compromiso de ofrecer un fin de semana de carreras excepcional, inigualable y de renombre mundial a los apasionados fanáticos que viajan de todo el mundo para asistir al Gran Premio de Mónaco, celebrado por primera vez en 1929", concluyó.