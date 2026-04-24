El GP de Turquía vuelve a la Fórmula 1 en 2027

Archivo - BOTTAS Valtteri (fin), Mercedes AMG F1 GP W12 E Performance, portrait, podium with VERSTAPPEN Max (ned), Red Bull Racing Honda RB16B and PEREZ Sergio (mex), Red Bull Racing Honda RB16B during the Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021, 16th rou - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Turquía, en el Istanbul Park, regresará al calendario del Mundial de Fórmula 1 en 2027, seis años después de la última carrera en Estambul y firmando ahora un contrato con la competición por cinco años, hasta 2031.

Según anunció la F1, el Circuito de Estambul volverá a acoger a los monoplazas más rápidos del mundo a partir de 2027, permaneciendo en el calendario hasta 2031, tras un nuevo acuerdo del 'Gran Circo' con el Ministerio de Juventud y Deportes de Turquía.

El Gran Premio de Turquía de F1 se celebró por última vez en 2021, cuando ganó Valtteri Bottas, y un año antes, en 2020, Lewis Hamilton se aseguró en Estambul su séptimo título de campeón del mundo de Pilotos, igualando el récord histórico de Michael Schumacher.

El Istanbul Park se incorporó al calendario de Fórmula 1 en 2005, y desde entonces ha acogido nueve Grandes Premios, siete de ellos hasta 2011 ininterrumpidamente, con un parón entre 2012 y 2019. Está considerado uno de los trazados más técnicos del Mundial, con 5,33 kilómetros y cambios de elevación. El piloto brasileño Felipe Massa ostenta el récord de más victorias, con tres triunfos consecutivos entre 2006 y 2008 con Ferrari.

"La Fórmula 1 sigue creciendo en Turquía, donde este deporte cuenta con más de 19 millones de aficionados y más de 7,5 millones de seguidores en las redes sociales. Los seguidores en Instagram han crecido un 25% interanual, y las visualizaciones en YouTube han aumentado un 107%", destacó el 'Gran Circo' en un comunicado.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destacó que "la Fórmula 1 se encuentra entre los eventos deportivos más destacados del mundo y se distingue por su espectáculo, su base de aficionados jóvenes y su liderazgo". "En nuestro país, la Fórmula 1 también cuenta con un amplio seguimiento entre todos los grupos de edad y con una base de aficionados verdaderamente apasionada", agregó.

"Considero que el regreso de Turquía al calendario de F1 es un claro reflejo de la gran confianza depositada en nuestro país: en nuestra sólida capacidad organizativa, en nuestra moderna infraestructura deportiva y sanitaria y, por supuesto, en la reconocida hospitalidad de la nación turca", comentó Erdogan, que avanzó una "organización impecable" del GP.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, se mostró "encantado" de volver a "la increíble y vibrante ciudad de Estambul" a partir de 2027. "Como ciudad, representa una puerta cultural entre Europa y Asia, ofreciendo una mezcla única de historia y tradición con un enfoque vanguardista del deporte, los negocios y el entretenimiento", analizó.

"Se han vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte en el Istanbul Park y estoy emocionado por comenzar el siguiente capítulo de nuestra colaboración, dando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras aún más increíbles en un lugar verdaderamente fantástico", añadió.

Mientras que Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, aseguró que el regreso de la Fórmula 1 a Turquía es "un claro reflejo del continuo crecimiento global y el atractivo" del 'Gran Circo'. "Istanbul Park es un circuito que ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1, y su regreso subraya nuestro compromiso compartido de expandir el campeonato en mercados dinámicos", dijo.

"A través de esta sólida colaboración, no solo estamos asegurando el futuro a largo plazo de la Fórmula 1 en Turquía, sino que también estamos apoyando el desarrollo continuo del automovilismo, fortaleciendo las bases para un crecimiento sostenible en los años venideros", expresó.