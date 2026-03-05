La Grada Carlos Sainz volverá a estar presente en el GP de Barcelona-Catalunya 2026

Archivo - El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) delante de su grada en el GP España 2025 de F1 - CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha anunciado este jueves que la Grada CS55, en honor al piloto español Carlos Sainz (Williams), estará disponible nuevamente para la afición de Carlos Sainz en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de Fórmula 1, que se celebrará próximamente en el trazado ubicado en Montmeló.

La zona, ubicada en la Tribuna B, contará con más de 3.000 entradas a un precio reducido y con un pack de regalo cuyo detalle se dará a conocer próximamente.

Las entradas se pondrán a la venta el martes 17 de marzo a las 10:00 horas (CEST) en el portal oficial del Circuit. Una hora antes, a las 09:00 horas, se habilitará una sala de espera virtual para gestionar la alta demanda de años anteriores.

Los usuarios accederán al sistema de compra mediante una cola virtual con número aleatorio, por lo que el orden de llegada a la sala de espera no determinará el orden de entrada al portal de venta.

El precio especial de la Grada CS55, que será de 270 euros más 4,5 euros de gastos de gestión, se aplicará automáticamente durante la compra, sin necesidad de introducir códigos adicionales. Se trata de un pack valorado en 445 euros que permitirá disfrutar de una visión privilegiada en la zona del Estadio y animar a Sainz en un ambiente único y emocionante.