Graham Hansen: "No somos favoritas, será una lucha entre los dos mejores equipos de Europa"

Caroline Graham Hansen of FC Barcelona in action during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi Final second leg, football match played between FC Barcelona and FC Bayern Munchen at Spotify Camp Nou stadium on May 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Caroline Graham Hansen ha asegurado este viernes, en la víspera de la final de la Liga de Campeones Femenina contra el OL Lyonnes en el estadio Ullevaal de Oslo, que no considera favorito a ninguno de los dos equipos y auguró una "gran lucha" entre los dos mejores conjuntos del continente.

"No creo que seamos las favoritas. Son dos equipos muy igualados, con cualidades distintas. Será un partido difícil y tenemos que estar preparadas desde el minuto uno a nivel físico y mental. Será una lucha entre los dos mejores equipos de Europa esta temporada, un cara a cara de mucha calidad", señaló la internacional noruega.

La delantera, que se perdió las semifinales por problemas físicos, aseguró encontrarse en buenas condiciones para disputar esta final. "En el fútbol a veces pasan estas cosas y tienes algo de mala suerte. He podido entrenar bien, tengo confianza y las sensaciones esta semana han sido buenas. Estoy bien y no he perdido la confianza", afirmó.

Además, reconoció la ilusión especial que supone disputar una final europea en su país. "Me hace mucha ilusión jugar prácticamente en casa. Para Noruega es algo muy importante que los dos mejores equipos de Europa y las mejores jugadoras del mundo se enfrenten en Oslo. Es una inspiración para los jóvenes y para las futuras generaciones. Siento mucho orgullo", manifestó.

"Estoy encantada de que la final se juegue en Oslo. La mayoría de aficionados han tenido que viajar, pero para el fútbol femenino noruego es algo increíble. Espero que quienes estén en el estadio vivan este momento con emoción y que sirva para demostrar lo grande que puede llegar a ser el fútbol femenino", añadió.

Por otro lado, Graham Hansen atribuyó la continuidad del Barça en la élite europea al trabajo colectivo y a la ambición constante del grupo. "Cada temporada empezamos de cero. Queremos mejorar individualmente y como equipo. Cuando ves que otros clubes se refuerzan, también te motiva a dar más. Somos un grupo de amigas que disfruta mucho jugando juntas y no hay más secreto que el esfuerzo, el trabajo y el espíritu de equipo", explicó.

La noruega también destacó la aportación de las jóvenes futbolistas procedentes de la cantera. "Esta temporada teníamos una plantilla más corta, pero las jugadoras jóvenes estaban preparadas. Están rindiendo de forma fantástica y nos han hecho mejores. No son solo el futuro, también son el presente y estarán aquí en esta final. Su energía aporta algo muy positivo al equipo", concluyó.