Graham Hansen tiene una lesión en el aductor pero llegaría a la final de la Champions

Caroline Graham Hansen of FC Barcelona in action during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi Final second leg, football match played between FC Barcelona and FC Bayern Munchen at Spotify Camp Nou stadium on May 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Caroline Graham Hansen sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha y será baja en los próximos partidos de la Liga F Moeve con el objetivo de poder estar disponible para la final de la Liga de Campeones Femenina, según informó este miércoles el club blaugrana.

"El plan de recuperación está enfocado a que la jugadora pueda llegar en condiciones a la final de la Champions League", señaló la entidad en un escueto comunicado médico, sin especificar el tiempo exacto de baja de la futbolista noruega.

El conjunto blaugrana logró el pase a la final tras superar en semifinales al FC Bayern Munich Femenino y se medirá por el título al OL Lyonnes francés, dirigido por el exentrenador 'culer' Jonatan Giráldez.

La final se disputará el sábado 23 de mayo (18.00 horas) en el Ullevaal Stadion de Oslo, donde el Barça buscará un nuevo título continental con la incógnita de si podrá contar con una de sus jugadoras más determinantes, que además jugaría en casa.