Una gran España peleará por las medallas en el Mundial de Baloncesto

Iyana Martín y Alba Torrens durante el España-Australia del Mundial 2026 - ALBERTO NEVADO

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto peleará por las medallas en el Mundial que se está disputando en Berlín después de ganar este jueves de forma clara por 66-89 su duelo de cuartos de final ante Australia, gracias sobre todo a una gran primera parte.

El combinado que entrena Miguel Méndez se medirá ahora el sábado por un puesto en la final contra la todopoderosa Estados Unidos después de un sólido y firme partido contra el combinado oceánico, al que nunca había ganado en su historia y al que ha desarbolado en un primer acto repleto de intensidad defensiva y acierto en ataque que le ha llevado a anotar 58 puntos y a tener más de 20 de ventaja al descanso (31-58), una renta que ha sabido defender pese a una segunda mitad menos entonada.