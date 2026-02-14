Un gran Munar cede ante un mejor Bublik en Róterdam

Archivo - Jaume Munar - Europa Press/Contacto/Massimo Paolone - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar cayó (6-4, 6-7(4), 7-6(3)) ante el kazajo Alexander Bublik este viernes, pasadas ya las doce de la noche tras casi tres horas de partido, para quedarse a las puertas de semifinales en el torneo ATP 500 de Róterdam (Países Bajos).

El balear, en busca del primer título, rozó su mejor versión pero no fue suficiente ante el bombardeo sin control de su rival. Además, Bublik tuvo cabeza fría para evitar la remontada de Munar y se citó en penúltima ronda con el canadiense Félix Auger-Aliassime.

El español tuvo sus opciones, tardó en aprovecharlas pero lo logró y, cuando se puso por delante, le faltó pegada para rematar la faena en el tercer set. A lo loco y sin respiro, Bublik se llevó el primer parcial, con un 'break' temprano y saliendo airoso con su servicio en las cuatro bolas de rotura del balear.

Otras tres más tuvo Munar en el segundo acto, que tampoco supo materializar, la última también de set. Sin embargo, en la muerte súbita elevó otro poco el nivel el español y Bublik cedió ante la resistencia numantina del balear que forzó el tercer parcial. Ahí, Bublik se aceleró más de la cuenta y casi descarriló.

Munar rompió en el tercer juego con golpes de calidad pero no mantuvo la agresividad para confirmar el 'break'. El kazajo se puso a jugar, respondió a los peloteos y logró el 2-2. A partir de ahí, el partido pudo caer de cualquier lado, y el español salvó una bola definitiva antes de un 'tie-break' donde Bublik fue mejor.