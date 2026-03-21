El Gran Premio de Brasil, detenido por un socavón en la recta principal

Track details, kurbs during the 2026 MotoGP Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil, at the Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna from March 20 to 22, Brazil - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad en el Gran Premio de Brasil, segunda cita del Mundial de motociclismo, se ha detenido debido a la aparición de un gran agujero en la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna, provocado por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas.

"Debido a las fuertes lluvias que han caído recientemente en la región, se ha producido un problema en la superficie de la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna. La FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para resolver este problema lo antes posible", informó MotoGP.

Además, la organización explicó que debido al tiempo necesario para completar las reparaciones, cuando se reanude la actividad en pista se hará con la carrera al esprint de la categoría reina, mientras que las sesiones de clasificación de las categorías de Moto2 y Moto3 "se han pospuesto hasta nuevo aviso".