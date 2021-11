El Gran Premio de China permanecerá en el calendario hasta 2025

Archivo - 16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF90, action, 05 VETTEL Sebastian (ger), Scuderia Ferrari SF90, action during 2019 Formula 1 FIA world championship, China Grand Prix, at Shanghai from April 11 to 14 - Photo Evgeniy Safronov / DPPI - Evgueniy Safronov / DPPI / AFP7 / Europapress